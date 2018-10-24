Копенкина вновь нашла молодого возлюбленного

Лариса Копенкина после расставания с Прохором Шаляпиным время даром не теряет. Бизнесвуман встретила мужчину, который, хоть и старше ее предыдущего избранника, моложе ее самой. 50-летний любовник Копенкиной женат, но это не мешает им вместе отлично проводить время. По слухам, мужчина задумывается о разводе со своей тридцатилетней женой.

"Мы думали, что она по работе туда летает. А потом выяснилось, что у нее там любовь, -рассказала «КП» приятельница Ларисы Копенкиной Надежда. — У Ларисы роман с астраханским бизнесменом, который владеет там сетью магазинов. Связь с ним Лариса от нас долго скрывала, потому что этот мужчина женат".

Сыну Лариса пока о своем романтическом увлечении не рассказывала. Боится, что он не поддержит ее, но с молодым избранником у нее все серьезно. Близкие к паре источники сообщают, что дело может закончиться свадьбой.