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Копенкина вновь нашла молодого возлюбленного
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Копенкина вновь нашла молодого возлюбленного 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Лариса Копенкина после расставания с Прохором Шаляпиным время даром не теряет. Бизнесвуман встретила мужчину, который, хоть и старше ее предыдущего избранника, моложе ее самой. 50-летний любовник Копенкиной женат, но это не мешает им вместе отлично проводить время. По слухам, мужчина задумывается о разводе со своей тридцатилетней женой.
"Мы думали, что она по работе туда летает. А потом выяснилось, что у нее там любовь, -рассказала «КП» приятельница Ларисы Копенкиной Надежда. — У Ларисы роман с астраханским бизнесменом, который владеет там сетью магазинов. Связь с ним Лариса от нас долго скрывала, потому что этот мужчина женат".
Сыну Лариса пока о своем романтическом увлечении не рассказывала. Боится, что он не поддержит ее, но с молодым избранником у нее все серьезно. Близкие к паре источники сообщают, что дело может закончиться свадьбой.
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