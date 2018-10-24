Самые сексуальные и дерзкие женщины 1980-х

«Лента.ру» продолжает серию публикаций о женщинах, определивших стиль ХХ столетия. В прошлом материале речь шла о звездах и секс-символах 1970-х годов — от британской актрисы до советской певицы. Новая статья посвящена американским и европейским актрисам и певицам предпоследнего десятилетия XX века. Они играли в эротических блокбастерах и рейтинговых сериалах, шокировали публику на своих концертах и собирали стадионы.

Мадонна

Одна из самых экстравагантных и шокирующих музыкальных исполнительниц 1980-х (популярная, впрочем, и в наши дни), Мадонна не взяла себе свое явно религиозное имя в качестве провокационного псевдонима, а получила его при крещении и конфирмации — Мадонна Луиза Вероника Чикконе. Ее родители были истовыми, почти воинствующими американскими католиками: отец — итальянского происхождения, мать — франко-канадского. Их религиозный фанатизм привел к тому, что мать Мадонны, у которой во время очередной беременности обнаружили рак груди, отказалась начинать агрессивное лечение до родов (процедуры привели бы к выкидышу) и в результате умерла вскоре после рождения ребенка.

Нонконформизм будущей певицы стал ответом на идеологический прессинг семьи (мачеха девочки тоже была, разумеется, истовой католичкой) и религиозных школ, в которых училась Мадонна Луиза. В старших классах она перешла в светское учебное заведение, блестяще училась, играла в театральном кружке и занималась балетом. Это последнее не могло не раздражать отца: когда Мадонне было 14 лет, он запер ее дома за слишком откровенные танцы на публике.

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Вторую половину 1970-х годов будущая звезда провела, разрываясь между серьезным обучением балету и выступлениями с труппой хореографа Перл Ланг, с одной стороны, и увлечением панк-роком и вообще богемным образом жизни. В итоге победил рок: под влиянием своего тогдашнего бойфренда она стала барабанщицей в его группе Breakfast Club. Но и там не удержалась надолго, сменив рок, которому не доверяли звукозаписывающие лейблы, на поп-музыку. Уже первая композиция артистки Everybody, выпущенная студией Sire Records, довольно высоко поднялась в музыкальных чартах, а дебютный альбом Madonna 1982 года попал в первую десятку в чарте Billboard 200.

Годом позже альбом Like a Virgin сделал Мадонну звездой первой величины и кумиром подростков. 1980-е уже были временем, когда видеоклипы композиций значили для их популярности едва ли не столько же, сколько музыка и слова. В случае с Мадонной это было верно на сто процентов: девочки прокручивали клипы любимой исполнительницы сотни раз, подражая ей в манере одеваться и вести себя. Это мало радовало родителей подростков — так же, как 10 лет назад поведение самой Марии Луизы мало радовало папашу Чикконе.

Провокативную дихотомию «Мадонна-развратница» подхватили медиа: Penthouse и Playboy раскопали и опубликовали обнаженные фотографии певицы времен ее занятий балетом, а Los Angeles Times написала, что Мадонна снималась в порнофильмах. Об этом долго судачили другие таблоиды, но осенью газете пришлось опровергнуть не соответствующую действительности информацию. Впрочем, вся эта шумиха шла актрисе только на пользу, как и ее звездная свадьба с актером Шоном Пенном (тоже довольно скандальным персонажем: за время их короткого, около трех лет, брака он успел посидеть в тюрьме).

На сцене и в жизни в 1980-е Мадонна одевалась так же эпатажно, как и вела себя. Она перекрашивалась из брюнетки в платиновую блондинку и обратно, носила ультракороткие мини, рокерскую косуху, корсажи с глубоким декольте, открывающие плечи, и жакеты-болеро. Жакет для ее первого концертного тура разрисовал ультрамодный тогда деятель современного искусства Кит Харинг. Певица могла выйти на сцену в одном атласном балетном купальнике и колготках в сеточку. В 1988 году Мадонна впервые сыграла в бродвейском мюзикле — в пьесе «Пошевеливайся», где познакомилась с бисексуалкой Сандрой Бернхард и явилась вместе с ней в одинаковых костюмах на телешоу Дэвида Леттермана (именно этот ее эпатажный поступок стал последней каплей для Пенна — вскоре пара развелась).

Особый ажиотаж вызывали аксессуары Мадонны: она носила на цепочках крупные кресты и магендавиды, часто позировала фотографам в кожаной фуражке, которая еще со времен рисунков художника Tom of Finland считается символом гей-культуры. Но настоящая fashion-слава поп-певицы была впереди: в 1990 году она отправилась в турне Blond Ambitions Tour, где выступала в корсете от Жан-Поля Готье с конусообразными бюстгальтерными чашечками. Этот эпатажный костюм, возможно, стал для Мадонны «стартовым зарядом» для второго, еще более головокружительного витка ее карьеры, продолжающейся и по сей день.

Джоан Коллинз

Феномен Джоан Коллинз в том, что она стала секс-символом поколения в весьма зрелом возрасте: строго говоря, как раз по возрасту ее легче было бы отнести к представительницам 1960-х или даже 1950-х, когда она начала сколько-нибудь регулярно играть на сцене и сниматься в кино. Но если в 50-е годы Джоан была просто еще одной хорошенькой старлеткой в почти бесконечном ряду себе подобных, то к началу 1980-х ее стальной характер и характерный стиль, одновременно классический и агрессивно-сексуальный, сформировались в полной мере.

Джоан родилась до Второй мировой, росла в военном Лондоне в весьма богемной семье: ее мать была владелицей ночного клуба и преподавала танцы, отец (кстати, еврейского происхождения) работал театральным агентом. Лондон конца 1940-х и начала 1950-х оставался еще довольно консервативным местом, но Коллинз была свободна от ханжества и предрассудков, снималась в фильме по «Декамерону» Бокаччо и позировала фотографам в стиле pin-up для соответствующих журналов. В 1955 году перебралась в Голливуд и была там звездочкой второго ряда: что называется, на жизнь хватало. В 1970-е фильмы с характерными названиями «Жеребец» и «Сука» с участием Джоан по книгам ее младшей сестры Джекки были довольно успешны в прокате, но звездой первой величины она не стала и тогда. Помогло телевидение.

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В первых своих телепостановках Джоан снималась, и не без успеха, еще в 1960-х, но момент триумфа настал в 1981 году, когда ее ввели на роль блестяще элегантной стервы Алексис Колби в идущий на американском канале ABC малопопулярный у зрителей сериал «Династия». Для Джоан ее героиня, судя по всему, стала вторым «я», а мыльная опера превратилась в одну из самых рейтинговых передач канала и в едва ли не самый популярный сериал десятилетия, побив рейтинг сериала «Даллас». Молодые и стремящиеся к успеху женщины копировали не только экранные наряды, но и прическу, и манеру поведения Алексис-Джоан: «Династия» была для них той же азбукой стиля, какой стал «Секс в большом городе» в 2000-е.

Жакеты с широченными плечами и с золочеными пуговицами, плотно облегающие талию, и столь же плотно облегающие бедра юбки, вечерние платья в пол на тонких бретелях, массивные клипсы и браслеты, неизменные лодочки и сандалии, а также сапоги-ботфорты на высоченной шпильке, безупречно уложенная и покрытая тремя слоями лака для волос полудлинная стрижка с «начесом» или волны распущенных темных волос — все это была Алексис Колби, она же Джоан Коллинз, вполне успешно эксплуатировавшая сценический образ в реальной жизни. Комплексами она так и не обзавелась и ханжой не стала: в 50 лет Коллинз вспомнила свою pin-up-молодость и снялась для Playboy — благо фигура вполне позволяла.

За «Династию» актриса получила «Золотой глобус», номинацию на «Эмми» и звезду на голливудской Аллее славы. У Джоан было пять мужей (пятый моложе ее на 32 года), она родила троих детей, встречалась с младшим братом Чарли Чаплина Сидни и кинозвездой Уорреном Битти . На исходе 1980-х она стала писать книги, которые (во многом благодаря ее телевизионной славе) разлетались как горячие пирожки — особенно популярны, как нетрудно догадаться, были мемуары Джоан.

Ким Бейсингер

Ким — настоящая звезда 1980-х, хотя бы потому, что именно на это десятилетие пришелся ее экранный взлет. В эти 10 лет уложились и серия бондианы «Никогда не говори "никогда"», и «Бэтмен», и комедия «Моя мачеха — инопланетянка», и, конечно, засмотренные до дыр на кассетах советскими гражданами эротические «Девять с половиной недель». Великолепные ноги Бейсингер и ее золотистые локоны западали в душу зрителей едва ли не глубже, чем ее артистический дар.

У Ким, дочери американского финансиста и манекенщицы, было вполне благополучное детство и отличные гены: уже в 17 лет она победила на конкурсе красоты своего штата и стала «Мисс Джорджия». На федеральный уровень красавице выйти не удалось, но конкурсы обеспечили ей модельный контракт: молодая женщина активно снималась для журналов и выходила на подиум, параллельно посещая актерскую школу. Полученные там знания она применила в кино, но первые два фильма с ее участием провалились в прокате. Чтобы получить новые предложения от режиссеров, Бейсингер снялась для Playboy: предложения не замедлили последовать.

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Первым успешным фильмом с ее участием стал «Никогда не говори "никогда"», где она сыграла девушку Бонда — Шона Коннери (кстати, это была последняя серия, где Коннери сыграл агента 007). В этой роли говорить почти ничего было не нужно: за Ким говорили ее фигура и волосы. Немалую часть экранного времени актриса провела в одном купальнике, как это водится в бондиане. Примерно так же обстояло дело и с эротической драмой Эдриана Лайна «Девять с половиной недель». Там зрители любовались телом актрисы, а зрительницы — ее гардеробом: эта картина, как никакой, пожалуй, иной фильм 1980-х годов, демонстрировала сексуальность деловых костюмов с жакетами с акцентом на линию плеча, юбками-карандашами с высоким разрезом и шелковыми блузками.

В жизни актриса одевалась с такой же небрежной сексуальностью. Впрочем, иногда она позволяла себе и пройтись по грани хорошего вкуса, появившись на официальной церемонии вручения актерской премии в полупрозрачном платье, под которым был отчетливо виден бюстгальтер. Но так как дело происходило в Америке в не самые консервативные времена, такие рискованные гардеробные эксперименты снимавшейся для Playboy звезды выглядели вполне органично.

Шэрон Стоун

Стоун была конкуренткой Бейсингер за место главной блондинки голливудского кино. Ее детство не было таким благополучным, как у соперницы, и конкурс красоты ей выиграть не удалось, но в модели ее тоже взяли, уже по факту участия: она стала манекенщицей в респектабельном агентстве Ford Models, ходила по подиумам парижских и миланских модных недель, а потом, как многие ее коллеги, решила попытать силы в кино.

Ей повезло: дебютный фильм, где Шэрон удалось получить небольшую роль, ставил сам Вуди Аллен. Это были «Воспоминания о звездной пыли» (в главной роли там блистала Шарлотта Рэмплинг , тогдашняя звезда первой величины). Это было как раз в 1980 году. Все последующее десятилетие карьера Стоун шла по нарастающей: последним фильмом в 1980-е с ее участием стала кассовая околоэротическая драма «Кровь и песок» о коварной и испорченной обольстительнице и честном и страстном тореадоре. У многих зрителей возникло ощущение, что обстоятельства действия картины были выбраны ради антуража: блондинке Стоун необыкновенно шли черный цвет, плоские испанские шляпы и жакеты-болеро.

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Для съемок в журналах актриса надевала все хитовые вещи 1980-х: безразмерные джемперы с золотым люрексом, широкие юбки с высокими сапогами на шпильке (и вообще шпильки во всех видах), приталенные платья без рукавов с длинными вечерними перчатками, облегающие кожаные брюки и просто обманчиво простые голубые джинсы с белыми рубашками: мода на это сочетание зародилась как раз в 1980-е годы и актуальна по сей день. Как, кстати, и кроссовки: Стоун была одной из пропагандисток женских кроссовок, вошедших в моду на волне увлечения аэробикой и фитнесом, и нередко надевала их на прогулки или на съемки в «естественной» обстановке.

Сценическими партнерами актрисы в 80-х были Стивен Сигал Арнольд Шварценеггер , а в жизни она была замужем за кинопродюсером Майклом Гринбургом (который ради нее бросил жену). Пара развелась в конце десятилетия. Позже, уже снявшись в главном фильме своей карьеры — «Основном инстинкте», — Стоун вышла за вице-президента и редактора San Francisco Chronicle Фила Бронштейна (спустя какое-то время он развелся с женой, перенесшей инсульт, сохранив право опекунства над усыновленным совместно с ней ребенком). Оставшись свободной женщиной, актриса восстановилась после инсульта, вернулась в кино (в числе прочего, она сыграла в сиквеле «Основной инстинкт-2») и усыновила еще двоих детей.

Сандра

Певицу Сандру называли «европейской Мадонной », но это, разумеется, было большой натяжкой: популярность, сколько-нибудь сравнимую с популярностью американской исполнительницы, уроженка немецкого Саарбрюккена добилась разве что в Японии (и других странах Юго-Восточной Азии), а также в СССР. Последнее вполне объяснимо: несмотря на то, что вторая половина 1980-х в нашей стране проходила уже под знаком перестройки, центральное телевидение и радио все еще насаждали формальную моральность, в которую Мадонна никак не вписывалась, а несколько более целомудренная Сандра — вполне.

Будущая певица родилась в семье владельца винного магазина Роберта Лауэра и его жены Карин, продавщицы. Сандра Лауэр (как и Мадонна, она взяла свое паспортное имя в качестве сценического) рано начала заниматься музыкой и еще подростком стала местной саарбрюккенской звездой. После первых подростковых записей, всегерманской славы не сыскавших, повзрослевшая исполнительница присоединилась к группе Arabesque, вместе с которой и прославилась.

Бойфренд Сандры Мишель Крету, тоже участник Arabesque, уговорил ее заняться сольной карьерой, и с 1984 года певица стала выступать самостоятельно и много гастролировать. Помимо приятного голоса и ненавязчивых песенок с романтическими текстами, Сандра привлекала своих японских и советских поклонниц броскими сценическими образами, которым они охотно подражали: в отличие от Мадонны, она не выступала в одном купальнике и колготках в сеточку, а одевалась хоть и несколько чрезмерно пышно, но все же более-менее приемлемо для консервативных Японии и СССР.

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Любимой вещью певицы был жакет из блестящей ткани (парчи или клоке) с прямо-таки гипетрофированными плечами, стянутый широким поясом с массивной узорчатой пряжкой. К жакету на сцену или съемки для журналов она надевала яркие широкие и длинные юбки в складку или, напротив, облегающие мини, лосины-«велосипедки» (во многом благодаря ей они вошли в 1980-е в бешеную моду у подростков и молодых девушек), брюки-бананы и пышные многослойные короткие юбки.

Эти комбинации вместе со стрижкой Сандры (мелирование, короткая челка и длинные пряди сзади) и ярким макияжем с акцентом на губы и глаза одновременно многократно клонировались на советских улицах поздних 1980-х: так одевались старшеклассницы от Калининграда до Владивостока. Надо сказать, повзрослевшие поклонницы певицы в России не забыли ее (как и свою юность): в 2013-2014 годах Сандра объехала с концертным турне множество российских городов, включая Москву, Питер, Ухту и Березники, и везде ее ждал самый теплый прием.