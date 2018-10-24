Пынзарь забыла втянуть живот на фото

Звезда Instagram расслабилась на пляже.

Из простой участницы «Дома-2» Дарья давно превратилась в настоящую звезду соцсетей. За ее жизнью каждый день следят три миллиона подписчиков. Кстати, благодаря такой популярности, Пынзарь наверняка неплохо зарабатывает на рекламе в Instagram. Сколько обычно звездам платят за посты и лайки, можно прочитать здесь.

Разумеется, страничка Даши пестрит просто идеальными фотографиями. Тем больше были удивлены фолловеры, когда среди снимков красавицы промелькнул один без ретуши и фотошопа. Пынзарь в темно-синем бикини лежит на нем в такой позе, что ее неподкачанный животик стал прекрасно виден всем интернет-пользователям.

@darya_pinzar86

Но самое удивительное то, что поклонники Даши ничуть ее не осудили, а наоборот, осыпали комплиментами. Естественность фото им пришлась по вкусу. А вот когда Дарья старательно всеми способами маскировала небольшие недостатки фигуры на похожих снимках, восторга это не вызывало.

А вот этот отфотошопленный снимок собрал гораздо меньше восторженных комментариев

Напомним, недавно муж Пынзарь тоже показал ее в кадре толстушкой. «А Даша, оказывается, такая крепенькая и вовсе не худышечка», «Вот это пышка», — стали сразу же комментировать фолловеры.

Кстати, после переезда девушки в солнечную Турцию поклонники заметили, что на фото, которые Даша исправно выкладывает в Instagram каждый день, девушка стала выглядеть старше, чем когда жила в Москве. К тому же формы Даши стали более аппетитными: она явно набрала с пяток (а то и больше) лишних килограммов. И даже любимые купальники ей уже стали маловаты.