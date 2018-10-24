Бойко прокомментировал отношения с Порошиной

Актер откровенно рассказал, что его связывает с давней партнершей по сериалу «Всегда говори „всегда“.

Cовсем недавно актрисе Марии Порошиной, которая сейчас беременна пятым ребенком и в то же время развелась с мужем, актером Ильей Древновым, пришлось пояснять поклонникам, кто же в таком случае отец ее будущего малыша.

»Такой неожиданный шквал пошловато-критических, скептических и иронических предположений относительно моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь: я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны, — он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет»,

— заявила Мария Порошина на своей странице в Instagram.

Ярослав Бойко же все эти месяцы хранил молчание, но для журнала «Антенна» сделал исключение и тоже прокомментировал интересное положение своей давней партнерши по сериалу «Всегда говори „всегда“.

— Хорошие отношения у меня сложились с Машей Порошиной и Таней Абрамовой, поскольку мы столько снимались вместе — с 2003 по 2012 год, — рассказал нам актер. — С Машей мы еще в одном спектакле играем. Совсем недавно нам приписывали роман, и ей даже пришлось опровергать его в соцсетях и писать, что сейчас она беременна не от меня. А я к этим слухам отношусь спокойно: привык, ведь это длится уже 15 лет. Или вот могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и ее сыном, а подписать, что это я с женой и сыном. Ну, это повод посмеяться, что мы и делаем.

Кстати, в этом октябре сериал отмечает 15-летие выхода на экраны. Читайте интересные подробности со съемок ленты, а также как сложилась судьба остальных актеров „Всегда говори „всегда“ по ссылке.