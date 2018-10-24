Звездные холостячки российского шоу-бизнеса

Певицу Анну Седокову никто не назовёт серой мышкой. Удивительно, но эффектная красотка, экс-солистка группы «ВИА Гра» и многодетная мама не замужем. Анна дважды вступала в бра, но семейная жизнь была скоротечной, так что сейчас Седокова одна. Ещё недавно она уверяла, что мужчина — не главная составляющая счастливой жизни, но, похоже, сейчас Анна заскучала без спутника и хочет обрести новую любовь. А какие ещё российские знаменитости, приближающиеся к сорокалетию, всё ещё не замужем?

1. За жизнью певицы Анны Семенович следят сотни тысяч поклонников, а роскошные формы девушки не дают спокойно спать миллионам российских мужчин. О личной жизни Анна распространяться не любит, хотя общественность регулярно приписывает ей новые романы. Недавно Анна призналась, что у неё сейчас есть романтические отношения, но не раскрыла подробностей. До ЗАГСа Семенович не доходила ни разу, возможно, на этот раз ей повезёт.

2. Актрисе Светлане Ходченковой пару лет назад. возлюбленный сделал предложение прямо во время спектакля. Блондинка радостно согласилась, но через время из-за занятости пара рассталась. Сегодня у Светланы новые отношения, но она не стремится афишировать их. Светлане ещё не доводилось быть в браке, но не исключено, что этот роман всё-таки принесёт ей статус замужней женщины.

3. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным его гражданская супруга Юлия Барановская внезапно стала знаменитостью. Скандал, сопровождавший уход Аршавина, помог Юлии попасть на телевидение, так что теперь Барановская — ведущая тв-программ. Параллельно Барановская занимается воспитанием троих детей, но и на личной жизни крест ставить не собирается.

О других знаменитых холостячках страны узнайте из ролика.