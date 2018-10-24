Звездные детки, которые превзошли родителей

Не секрет, что актриса Эмма Робертс — продолжательница актёрской династии. Её отец — актёр Эрик Роберст, а тётя — оскароносная Джулия Робертс . Сейчас Эмма входит в число самых ярких и многообещающих голливудских звёзд и не исключено, что в будущем она затмит Эрика и Джулию. Впрочем, кое-какие знаменитости уже приобрели славу, многократно превышающую родительскую.

1. Энрике Иглесиаса покорил мир в начале двухтысячных. Его обожали девочки, девушки и женщины, ведь испанец обладает не только отличным голосом, но и сексуальной внешностью. Всемирную любовь к Энрике поняли представительницу старшего поколения, ведь сами они когда-то сходили с ума по отцу певца, харизматичному исполнителю Хулио Иглесиасу

3. Анджелина Джоли уже не первый год возглавляет список самых желанных знаменитостей. Трудно найти человека, который не знал бы об этой актрисе и её детях. А вот об отце Анджелины сейчас говорят реже, поскольку его звезда, увы, закатилась. Когда-то актёр Джон Войт снимался в голливудских блокбастерах, но годы взяли своё, и сейчас его дочь куда более востребована.

О других селебрити, которые более известны, чем их родители, узнайте из ролика.