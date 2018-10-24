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10 самых красивых жен президентов всех времен
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10 самых красивых жен президентов всех времен 

BeautyHack.ru 16 минут назад
От француженки Брижит Макрон до первых леди Азербайджана и Кот-д'Ивуара.

Меланья Трамп

Последнее интервью не в статусе первой леди Меланья дала в 2016 году американскому GQ. Тогда звезда по-светски делилась новостями из жизни и лишь «примеряла» на себя роль супруги президента США. На вопрос журналиста о ботоксе и других бьюти-вмешательствах мадам Трамп посмеялась, сказав что ничего не делала. «Я живу здоровой жизнью, забочусь о своем лице и теле. Я против ботокса и инъекций и считаю, что они портят кожу. Я буду стареть изящно, как мама».
Такое искреннее признание похвально, однако не все верят на слово 48-летней Меланье. О том, как именно команда специалистов умело поддерживает модельную красоту звезды, мы предположили здесь.

Мехрибан Алиева

Супруга президента Азербайджана Ильхама Алиева с 2017 года — еще и вице-президент своей страны. С будущим мужем первая леди познакомилась во время учебы в Медицинском институте в Москве. У пары трое детей: младшего сына Мехрибан родила в 1997 году в Лондоне. Сейчас госпоже Алиевой 54 года, о чем крайне сложно догадаться, просматривая ее Instagram-профиль.

Брижит Макрон

В 2017 году о Брижит говорили больше, чем о ее супруге — президенте Франции Эмманюэле Макроне. Дело в большой разнице в возрасте: Брижит на 25 лет старше Эммануэля (в апреле 2018-го ей исполнилось 65 лет), у нее трое детей и семь внуков. Тем не менее, отношения обоим идут на пользу: будущая первая леди активно поддерживала Макрона во время предвыборной кампании, а сейчас сопровождает на официальных мероприятиях. Вместе они заслужили не одну fanpage в Instagram!

Анхелика Ривера

В 2010 году Анхелика вышла замуж за будущего президента Мексики Энрике Пенью Ньето. Тогла она была известна, как Изабелла Пенальберт из сериала «Просто Мария», — с 1987 года Ривера снималась в мыльных операх. После избрания мужа на пост президента сменила приоритеты и стала верной спутницей главы государства и общественным деятелем с популярной страницей в Instagram. Еще один факт — 12 августа 2018 года Анхелике исполнилось 49 лет!

Хулиана Авада

Хулиана — одна из красивейших женщин Латинской Америки и супруга президента Аргентины Маурисио Макри. Прежде чем занять завидный пост, Авада путешествовала по Европе и училась в Оксфорде. В 2011 году она второй раз стала мамой, родив дочь Антонию. Аргентинцы очень любят свою первую леди, о чем в том числе свидетельствует ее Instagram-миллионник. Отдельная похвала — стиль Хулианы, за который ее сравнивают то с королевой Ранией, то с Жаклин Кеннеди.

Мишель Обама

«Девушка с Южного Берега и экс-первая леди. Жена, мать, любительница собак», — так Мишель представляется своим подписчикам в социальных сетях. После ухода мужа с поста президента США она написала книгу «Becoming», которая выйдет 13 ноября, но на официальном сайте уже «sold». Cейчас Мишель готовится к туру по США, который начинается в Чикаго 13 ноября. Знаменитые мемуары обещают перевести на 24 языка.

Раиса Горбачева

В 50-х студентка философского факультета МГУ познакомилась с будущим мужем — Михаилом Горбачевым, а в 1985 году стала «первой леди» СССР. Одно из ее важных достижений — основание Советского фонда культуры, который до начала 90-х занимался восстановлением культурных памятников. Раиса Максимовна стала первой супругой генсека, принимавшей участие во встречах с международными делегациями. Это в корне изменило представление не только о роли женщины в политических делах СССР, но привлекло внимание зарубежных СМИ — cтиль Ларисы вызывал интерес и полностью соответствовал мировым стандартам.

Софи Грегуар

Супруг Софи — премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он занял пост в ноябре 2015 года. Но познакомились ребята гораздо раньше — они женаты с 2005-го, а ранее Софи вместе училась в школе вместе с младшим братом Джастина Мишелем.
В свои 43 года Грегуар успела много: получила степень бакалавра в области PR, поработала репортером в Квебеке, стала преподавателем йоги и родила троих детей. Но как и полагается первым леди, Софи активно занимается общественной работой –помогает жертвам насилия в семьях.

Доминика Уаттара

Доминике 64 года, она замужем за президентом Алассаном Уаттарой и прекрасно исполняет обязанности первой леди африканского Кот-д'Ивуара. У Доминики есть двое детей от предыдущего брака, которых они с мужем воспитывают вместе. Одно из главных направлений работы супруги президента — развитие благотворительного фонда «Дети Африки».

Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди родилась 28 мая 1929 года в семье брокера Джона Бувье III и Джанет Нортон Ли. С 1961 по 1963 года — первая леди США и одна из самых популярных женщин своего времени. Она запомнилась не только элегантными нарядами и легендарным розовым костюмом от Chanel, но и большим вкладом в искусство, борьбой за сохранение великих памятников архитектуры.
С супругом — будущим президентом Америки, Жаклин познакомилась на званом обеде общих друзей. Только через год они начали встречаться, а через два объявили о помолвке. На церемонии бракосочетания пары присутствовало около 800 гостей. Подвенечное платье первой леди находится сейчас в Библиотеке Кеннеди в Бостоне (о других знаменитых свадебных образах читайте по ссылке).
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