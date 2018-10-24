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Бузову вывели на чистую воду
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Бузову вывели на чистую воду 

Дни.ру + ещё 7 2 часа назад
Ольга Бузова — продукт деятельности профессиональной команды продюсеров. С точки зрения специалистов, вокала у звезды нет.
Большинство современных артистов прославились благодаря грамотной работе продюсеров. Яркий пример, по мнению Лины Арифулиной — хайп вокруг Ольги Бузовой.
Успешный продюсер сотрудничала со многими отечественными знаменитостями и даже приняла участие в предвыборной кампании Владимира Путина. Арифулина уверена, что современный шоу-бизнес переживает настоящий кризис. Виной тому не отсутствие талантов, а нежелание менять индустрию. Российский шоу-бизнес продюсер называет болотом.
С точки зрения эксперта, феномен популярности многих артистов заключается в правильной работе продюсеров. Арифулина привела в пример команду, которая работала над образом Ольги Бузовой.
"Многие при разговоре о Бузовой говорят о ее трудолюбии. Может этого из-за того, что про другое говорить не очень как-то удобно. Вокала просто нет — возможно, Ольге просто не хватает времени на вокал", — отметила продюсер.
По словам Арифулиной, в случае с Бузовой можно говорить о западной модели продвижения образа. На это работает все — начиная от развода, на волне которого Ольга буквально, по словам продюсера, "плыла", создавая рестораны и свои бренды.
Успех объясняется и грамотно построенной работой с фанатами. Имидж артиста укрепляется тем, что Бузова советуется с подписчиками в соцсетях, благодарит их за подсказки. "Каждый, кто на нее подписан, может говорить: "Я создал Ольгу Бузову", — отметила Арифулина в интервью изданию StarHit. В случае с Ольгой, ее слава может длиться долго, считает продюсер.
Арифулина надеется, что в будущем российский шоу-бизнес выйдет на новую ступень развития, а период стагнации закончится. Ведь даже несмотря на нынешний кризис, на сцене появляются талантливые исполнители.
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