Шнуров впервые высказался о тайной свадьбе

На днях появилась информация о том, что Сергей Шнуров , едва оформив развод, снова женился. Наконец эти данные прокомментировал сам скандально известный исполнитель, причем сделал это в привычной стихотворной формулировке.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Шнуров опубликовал фотографию, на которой запечатлен в белой рубашке, черном пиджаке и черных шортах на набережной. Счастливый певец снят в обнимку с некой блондинкой, облаченной в пестрое платье длиной ниже колен.

"Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, — не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО , Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, — мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — написал в подписи Сергей Шнуров.

Тем самым артист прокомментировал муссировавшиеся на протяжении последних дней данные о своей тайной свадьбе. Интересно, что на публикацию Шнурова отреагировали и другие знаменитости. В частности, скандально известный футболист Александр Кержаков кратко написал Сергею: "пост сдал…", а телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале "Кровавая барыня", опубликовав скриншот стихотворения Шнурова, констатировала: "Эх, ничему жизнь Сережу не учит…"