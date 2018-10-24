Шарлиз Терон разделась в рекламном ролике

В конце октября этого года выйдет очередное рекламное видео аромата Dior c Шарлиз Терон в главной роли. Знаменитая голливудская актриса сотрудничает с модным домом с 2011 года.

Шарлиз неоднократно принимала участие в рекламе классического аромата J'adore. В одном из прошлых роликов Терон уже раздевалась, на ходу снимая платье и бриллианты, что сделало рекламу особенно запоминающейся.

В этот раз Шарлиз, вероятно, пошла дальше. Первые кадры тизера рекламного ролика показывают актрису в бассейне, ее обнаженное тело скрывает вода с золотым отблеском. Девушка смотрит вниз — на свое отражение, после чего кадр обрывается. Продолжение поклонники актрисы увидят 28 октября, когда модный дом опубликует рекламный ролик целиком на своем официальном сайте.

В своем Instagram-блоге актриса призналась, что и сама с нетерпением ждет выхода ролика, чтобы оценить плоды совместного труда с модным домом.