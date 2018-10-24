Энистон ненавидела свою стрижку времен «Друзей»

Вот уже много лет Дженнифер Энистон доверяет свои волосы только Крису МакМиллану. Стилист был автором ее знаменитой стрижки, когда актриса только начинала сниматься в сериале "Друзья". В 1990-х прическа "как у Рэйчел" была одной из самых популярных среди модниц, и многие поклонницы шоу пытались скопировать стиль героини Энистон. А вот сама Дженнифер призналась, что была не в восторге от креатива МакМиллана, и вот почему: оказывается, эту стрижку было непросто укладывать самостоятельно, без помощи стилиста.
На церемонии одного из глянцевых изданий Дженнифер поделилась воспоминаниями: "Когда я впервые увидела себя в зеркале, то пришла в восторг. А потом мои непослушные греческие волосы превратились в мочалку, потому что я понятия не имела, как их уложить. И никто не мог повторить укладку Криса".
К счастью, МакМиллан не оставил актрису в беде и помог с укрощением непослушных волос. Недаром сама Дженнифер сравнила его работу с мастерством целителя: "Иногда мне кажется, что Крис не просто стрижет волосы, а излечивает от многих недугов. Он делает нас лучше не только внешне, но и изнутри".
К слову, Крис отвечал за прическу еще одной героини "Друзей" — Моники Геллер, однако она не была столь популярна, как стрижка Рэйчел Грин.