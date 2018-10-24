Энистон ненавидела свою стрижку времен «Друзей»

Дженнифер Энистон рассказала, за что ненавидела свою стрижку времен «Друзей»

Вот уже много лет Дженнифер Энистон доверяет свои волосы только Крису МакМиллану. Стилист был автором ее знаменитой стрижки, когда актриса только начинала сниматься в сериале "Друзья". В 1990-х прическа "как у Рэйчел" была одной из самых популярных среди модниц, и многие поклонницы шоу пытались скопировать стиль героини Энистон. А вот сама Дженнифер призналась, что была не в восторге от креатива МакМиллана, и вот почему: оказывается, эту стрижку было непросто укладывать самостоятельно, без помощи стилиста.

На церемонии одного из глянцевых изданий Дженнифер поделилась воспоминаниями: "Когда я впервые увидела себя в зеркале, то пришла в восторг. А потом мои непослушные греческие волосы превратились в мочалку, потому что я понятия не имела, как их уложить. И никто не мог повторить укладку Криса".

К счастью, МакМиллан не оставил актрису в беде и помог с укрощением непослушных волос. Недаром сама Дженнифер сравнила его работу с мастерством целителя: "Иногда мне кажется, что Крис не просто стрижет волосы, а излечивает от многих недугов. Он делает нас лучше не только внешне, но и изнутри".

К слову, Крис отвечал за прическу еще одной героини "Друзей" — Моники Геллер, однако она не была столь популярна, как стрижка Рэйчел Грин.