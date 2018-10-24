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Певицы, прошедшие через «ВИА Гру»
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Певицы, прошедшие через «ВИА Гру» 

Рамблер 5 часов назад
Группа «ВИА Гра» появилась в 2018 году в Киеве. За прошедшие годы через коллектив прошло 18 солисток, какие-то из девушек продержались в «ВИА Гре» несколько месяцев, а другие работали несколько лет. Как сложилась дальнейшая судьба певиц?
1. Алёна Винницкая была одной из первых участниц и пела в группе три года. После ухода Алёна начала сольную карьеру.
2. Надежда Грановская — вторая участница первого состава коллектива. В 2006 году она ушла, но через три года вернулась, чтобы в 2011 окончательно расстаться с коллегами. Сейчас Надежда выступает сольно, снимается в кино и ведёт телешоу.
3. Татьяна Найник заменила в «ВИА Гре» ушедшую в 2002 году в декрет Грановскую. Певица планировала задержаться в группе, но Надежда не стала засиживаться в декретном отпуске и быстро вернулась на сцену, так что Татьяне, проработавшей в группе всего несколько месяцев, пришлось уступить место. В настоящий момент Найник занимается воспитанием наследников.
4. Анна Седокова попала в коллектив в 2004 году. За два года работы она запомнилась публике и сильно способствовала росту популярности «ВИА Гры». В 2004 году Седокова покинула ансамбль ради сольной карьеры.
5. Вера Брежнева пела в составе группы с 2003 по 2007 годы. Состав «Грановская-Брежнева-Седокова» поклонники называют «золотым», ведь именно эти девушки сделали «ВИА Гру» по-настоящему известной. После ухода Брежневой коллективу предрекали забвение, но его смогли спасти новые солистки, о которых рассказывает видео.
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