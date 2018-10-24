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Бекхэм запретит дочери носить мини-юбки
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Виктория Бекхэм запретит дочери носить мини-юбки 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
В недавнем интервью известный дизайнер и экс-участница группы Spice Girls заявила, что не разрешит Харпер носить мини-юбки, потому что это вульгарно.
"Однажды дочка увидела, какую одежду я носила в молодости, и пришла в полный восторг. Я вынуждена была признаться, да, я носила короткие юбки, но она этого делать не будет", — поделилась Бекхэм.
Действительно, когда Виктория пела в группе Spice Girls, ее наряды были откровенными и даже вызывающими, недаром она называла себя Posh Spice, что в переводе на русский значит — "Шикарная, эффектная перчинка".
Однако уже 10 лет жена известного футболиста Дэвида Бекхэма возглавляет успешный дизайнерский бизнес и представляет собой образец элегантности и вкуса. Неудивительно, что Виктория мечтаем привить хороший вкус в одежде своей дочери, чтобы та научилась одеваться стильно.
Все знакомые четы Бекхэмов уверяют, что Виктория крайне серьезно настроена относительно гардероба Харпер. Хотя ей всего семь лет, ее мама уже проявляет настойчивость и учит девочку скромности и основам стиля.
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