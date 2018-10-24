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Мама Тимати показала, как сын резал пуповину дочки
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Мама Тимати показала редкие кадры, как сын перерезал пуповину своей дочери 

Letidor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Letidor.ru
И растрогала поклонников снимками.
Мама рэпера Тимати, Симона Юнусова, активно ведет свой микроблог в Instagram. Она часто делится фотографиями внучки Алисы, рассказывает о методах воспитания и делится различными идеями. На этот раз Симона Юнусова поделилась трогательными архивными снимками старшего сына со своей дочерью. Мама Тимати показала, как рэпер постепенно учился быть отцом.
Вот, что я нашла и ужасно заскучала по тем временам, когда вместе с ребёнком рождался Папа)💜
— с нежностью подписала архивные снимки Симона Юнусова.
@simona280
«Фотографии чудесные ❤️Сразу захотелось пересмотреть фото нашей семьи», «Очень здорово! До мурашек))👍», «Замечательный папа и замечательная семья», «Папина копия😍какая она у вас сладкая», «Блииин, как быстро пролетело время», «Видно, что папа он крутой!респект папе!», «Какая прелесть, как трогательно😍», «Очень трогательно!И потрясающе красиво!😍😍😍Счастья и любви вашим детям!», «Чудесные кадры!», «Очень приятные фото. Интересно наблюдать за Вашей семьей. У Алисы волосики сначала темненькие, потом белые -белые😍 Такая лапочка! Сидит у папы под мышкой, сладкий малышок😘», — прокомментировали поклонники звездной семьи в Instagram.
К слову, недавно Тимати признался, что не сразу обрадовался дочке, так как ждал сына. Рэпер рассказал, как четыре года назад воспринял новость о том, что у него родится девочка. Звездный отец стал героем познавательного онлайн-шоу для всей семьи «Спроси моего папу!» на канале «О!». Тимати признался, что души не чает в Алисе. Но изначально он хотел стать отцом для мальчика. И только после рождения дочери осознал — пол ребенка абсолютно не важен.
Я с детского возраста знал, как и любой, наверное, мальчик, что, когда у меня будут дети, первым родится мальчик. Я был на 100 процентов уверен, что будет парень. Вне каких-либо сомнений. Уже придумывал имена. Не сомневался. И когда узнал, что у меня будет девочка, был шок. Я никак не ожидал такой новости. Нельзя сказать, что я расстроился. Но просто я все это время мечтал о сыне, а тут вдруг дочка,
— откровенно рассказал Тимати.
@timatiofficial
«Но когда Алиса появилась на свет, я понял, что так и должно быть. Теперь могу точно сказать, если у меня появится еще ребенок, я буду очень рад еще одной дочке или сыну. Абсолютно не играет роли, будет мальчик или девочка. Только до определенного момента для меня был важен пол ребенка», — поделился рэпер.
Кстати, Тимати признался, что не представляет, как бы воспитывал Алису, если бы не помощь его мамы. Симона Юнусова, действительно, посвятила себя внучке. С мамой девочки моделью Аленой Шишковой Тимати расстался после нескольких лет отношений. Они остались друзьями и по-прежнему тепло общаются. И большую часть времени дочь Тимати проводит с его мамой. Симона Яковлевна Юнусова занимается воспитанием девочки, так решила семья из-за плотного рабочего графика звездных родителей малышки.
Недавно мама Тимати показала видео с занятия своей внучки. Четырехлетняя Алиса уже не только прекрасно выговаривает букву «р», но и хорошо читает по слогам. Симона Юнусова не раз говорила, что с малышкой занимается известный педагог Елена Куликова. Мама Тимати отметила, что никто не заставляет Алису насильно что-то запоминать, писать или учить.
«Какая она умница», «Она стала уже такой взрослой!», «Алиса растёт очень красивой девочкой! С удовольствием смотрю, как она занимается! Все у неё ладненько получается!», «Прекрасная, интеллигентная девочка, какое счастье наблюдать за такими детками))», «Алиса так выросла, повзрослела! А красавица какая!», «Умничка! Какая воспитанная, смышленая девочка!😍 Так приятно всегда на нее смотреть, как она спокойно и рассудительно познает этот мир», «Вы все большие молодцы. Повезло Алисе. Умничка», — прокомментировали поклонники звездной семьи в Instagram.
И маме Тимати задали вопрос, как Алису учили четко выговаривать слова. Многие отметили, что девочка хорошо и понятно все произносит.
Просто мы никогда не «сюсюкали» и не использовали — «ам-ам, пи-пи, би-би» и т.д. Говорили сразу правильно, может быть поэтому),
— ответила Симона Юнусова.
Более того, четырехлетний ребенок еще и прекрасно пересказывает. Мама Тимати поделилась видеороликами, где Алиса устроила целое представление. Подписчики поразились памятью, артистизмом и речью ребенка.
Отметим, что Тимати очень любит свою единственную дочь. В августе рэпер представил новый клип с участием Алисы в честь своего 35-летия. Поклонники Тимати пришли в восторг от трепетных отношений звездного папы и его малышки.
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