Мама Тимати показала, как сын резал пуповину дочки

Мама Тимати показала редкие кадры, как сын перерезал пуповину своей дочери

И растрогала поклонников снимками.

Мама рэпера Тимати , Симона Юнусова, активно ведет свой микроблог в Instagram. Она часто делится фотографиями внучки Алисы, рассказывает о методах воспитания и делится различными идеями. На этот раз Симона Юнусова поделилась трогательными архивными снимками старшего сына со своей дочерью. Мама Тимати показала, как рэпер постепенно учился быть отцом.

Вот, что я нашла и ужасно заскучала по тем временам, когда вместе с ребёнком рождался Папа)💜

— с нежностью подписала архивные снимки Симона Юнусова.

@simona280

«Фотографии чудесные ❤️Сразу захотелось пересмотреть фото нашей семьи», «Очень здорово! До мурашек))👍», «Замечательный папа и замечательная семья», «Папина копия😍какая она у вас сладкая», «Блииин, как быстро пролетело время», «Видно, что папа он крутой!респект папе!», «Какая прелесть, как трогательно😍», «Очень трогательно!И потрясающе красиво!😍😍😍Счастья и любви вашим детям!», «Чудесные кадры!», «Очень приятные фото. Интересно наблюдать за Вашей семьей. У Алисы волосики сначала темненькие, потом белые -белые😍 Такая лапочка! Сидит у папы под мышкой, сладкий малышок😘», — прокомментировали поклонники звездной семьи в Instagram.

К слову, недавно Тимати признался, что не сразу обрадовался дочке, так как ждал сына. Рэпер рассказал, как четыре года назад воспринял новость о том, что у него родится девочка. Звездный отец стал героем познавательного онлайн-шоу для всей семьи «Спроси моего папу!» на канале «О!». Тимати признался, что души не чает в Алисе. Но изначально он хотел стать отцом для мальчика. И только после рождения дочери осознал — пол ребенка абсолютно не важен.

Я с детского возраста знал, как и любой, наверное, мальчик, что, когда у меня будут дети, первым родится мальчик. Я был на 100 процентов уверен, что будет парень. Вне каких-либо сомнений. Уже придумывал имена. Не сомневался. И когда узнал, что у меня будет девочка, был шок. Я никак не ожидал такой новости. Нельзя сказать, что я расстроился. Но просто я все это время мечтал о сыне, а тут вдруг дочка,

— откровенно рассказал Тимати.

@timatiofficial

«Но когда Алиса появилась на свет, я понял, что так и должно быть. Теперь могу точно сказать, если у меня появится еще ребенок, я буду очень рад еще одной дочке или сыну. Абсолютно не играет роли, будет мальчик или девочка. Только до определенного момента для меня был важен пол ребенка», — поделился рэпер.

Кстати, Тимати признался, что не представляет, как бы воспитывал Алису, если бы не помощь его мамы. Симона Юнусова, действительно, посвятила себя внучке. С мамой девочки моделью Аленой Шишковой Тимати расстался после нескольких лет отношений. Они остались друзьями и по-прежнему тепло общаются. И большую часть времени дочь Тимати проводит с его мамой. Симона Яковлевна Юнусова занимается воспитанием девочки, так решила семья из-за плотного рабочего графика звездных родителей малышки.

Недавно мама Тимати показала видео с занятия своей внучки. Четырехлетняя Алиса уже не только прекрасно выговаривает букву «р», но и хорошо читает по слогам. Симона Юнусова не раз говорила, что с малышкой занимается известный педагог Елена Куликова . Мама Тимати отметила, что никто не заставляет Алису насильно что-то запоминать, писать или учить.

«Какая она умница», «Она стала уже такой взрослой!», «Алиса растёт очень красивой девочкой! С удовольствием смотрю, как она занимается! Все у неё ладненько получается!», «Прекрасная, интеллигентная девочка, какое счастье наблюдать за такими детками))», «Алиса так выросла, повзрослела! А красавица какая!», «Умничка! Какая воспитанная, смышленая девочка!😍 Так приятно всегда на нее смотреть, как она спокойно и рассудительно познает этот мир», «Вы все большие молодцы. Повезло Алисе. Умничка», — прокомментировали поклонники звездной семьи в Instagram.

И маме Тимати задали вопрос, как Алису учили четко выговаривать слова. Многие отметили, что девочка хорошо и понятно все произносит.

Просто мы никогда не «сюсюкали» и не использовали — «ам-ам, пи-пи, би-би» и т.д. Говорили сразу правильно, может быть поэтому),

— ответила Симона Юнусова.

Более того, четырехлетний ребенок еще и прекрасно пересказывает. Мама Тимати поделилась видеороликами, где Алиса устроила целое представление. Подписчики поразились памятью, артистизмом и речью ребенка.

Отметим, что Тимати очень любит свою единственную дочь. В августе рэпер представил новый клип с участием Алисы в честь своего 35-летия. Поклонники Тимати пришли в восторг от трепетных отношений звездного папы и его малышки.