Солнцев намекнул на измену жены-пенсионерки

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с супругой Екатериной. Фото старое, потому что на нем Терешкович запечатлена с седыми волосами и обилием морщин. Сейчас же перенесшая пластическую операцию и перекрасившаяся в брюнетку женщина выглядит иначе.

Солнцев сопроводил пост интригующей подписью. "Родная половина и жалкие вопросы. Как часто я виню себя и выгораю после. Мне жалко, что виной всему, моя открытость. Не стоит всем стервятникам доказывать убитость. Я счастлив, что все целы, в картине Пастернака. А осень это вспышка. Не велика атака! Душою где то там, а головой не взято. Оставить бы все то, что … еще немного свято!😞 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написал опечаленный Гоген.

Интересны хэштеги, которые он оставил. "#гогенсолнцев #гоген #ночь#неверность #неверю", — перечислил Солнцев. Многочисленные подписчики сделали вывод, что Гоген таким завуалированным образом намекает на измену престарелой супруги. Реакция фанатов оказалась неоднозначной. "у такого мужчины должна быть и пара подстать! а тут один эпотаж", "Пиши мне дружок", "Екатерине плохо сделали операцию, у нее повреждение глазного и лицевого нерва и она заболела. Поэтому она Вам стала не нужна, можно ее выбросить на помойку", "душонка у бабуси гнилая, изменили внешность, а гниль осталось!", "вывод, что он ее взял старой, а когда она помолодела бросила его", "Это пиар называется, придумали историю для лохов", — высказались пользователи Сети.