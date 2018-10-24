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Знаменитые красотки, которых донимают прыщи
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Знаменитые красотки, которых донимают прыщи 

Рамблер 3 часа назад
Акне считают подростковой проблемой, но бывает, что прыщи появляются и у взрослых людей. Даже звёздные красавицы страдают этим недугом, хотя разглядеть высыпания под толстым слоем макияжа не так просто. Впрочем, некоторые знаменитости не стесняются делиться проблей с фанатами.
1. Кэмерон Диаз высыпания мучали ещё в молодости, но даже когда актриса отпраздновала 40-летний юбилей, она время от времени сталкивалась с акне. Лишь после общения с медиками, диетологами и косметологами ей удалось обуздать недуг.
2. Виктория Бекхэм давно числится модной иконой, и кто бы мог подумать, что у такой идеальной красотки есть прыщи. Однако некоторое время назад в СМИ появились фото, где лицо Виктории было снято крупным планом, и кожа оказалась небезупречной. Сама же миссис Бекхэм призналась, что проблемы с кожей преследуют её, но она пытается с этим справляться с помощью диеты.
3. Кэти Перри на фотографиях в глянцевых журналах и в клипах предстаёт настоящей дивой с фарфоровой кожей. Но если посмотреть на Кэти без мейк-апа, то сложно не заметить обильных высыпаний. Акне досаждает певице с юных лет, но сейчас к прыщикам добавились ещё и крошечные шрамы, оставшиеся после удаления прыщей, так что без плотного слоя тонального крема диве не обойтись.
Бритни Спирс, Майли Сайрус, Меган Фокс, Рианна — все эти красотки все ещё борются с прыщами. Смотрите их истории в видео.
Женский форум3
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