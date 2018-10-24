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Приемный сын Зверева подружился с матерью
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Приемный сын Сергея Зверева подружился с биологической матерью 

Карельские вести + ещё 3 49 минут назад
Фото: Карельские вести
25-летний Сергей Зверев-младший — приемный сын 54-летнего стилиста и шоумена Сергея Зверева, несколько лет назад узнал, что его усыновили. На тот момент юноша уже не жил со звездой. Зверев-старший с детства приучал сына к светской жизни. Мальчик носил дорогую одежду и аксессуары, общался со знаменитостями и снимался в реалити отца «Полный фэшн». Повзрослев, юноша понял, что эта жизнь не для него. Зверев-младший съехал от отца и стал вести скромный образ жизни в Коломне.
Летом этого года молодой человек нашел свою биологическую маму: родство подтвердил ДНК-тест, результаты которого были озвучены в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле». Матерью юноши оказалась Виктория Парфенова, она отдала Сергея в три года в дом малютки в Иркутской области. Позднее выяснилось, что Виктория родила сына в 21 год от мужчины, изнасиловавшего ее. Биологический отец Зверева-младшего скончался несколько лет назад: юноша не успел с ним увидеться, но зато он смог подружиться с матерью.
«Комсомольской правде» Виктория рассказала, что сын приезжал к ней в гости в Иркутск вместе с женой Юлией: «Мы прогулялись с сыном по берегу Байкала, поболтали обо всем». Сейчас Виктория второй раз замужем: ее супруг работает слесарем, а она — домохозяйка.
Теперь мама Сергея собирается к нему в гости в Москву: она хочет посмотреть, как живет сын. Виктория рада, что смогла найти общий язык с сыном, от которого отказалась в детстве: «Созваниваемся с сыном раз в неделю. Говорим на повседневные темы, он о проблемах своих рассказывает, совета просит. Словно и не расставались на 25 лет!».
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