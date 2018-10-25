Дакота: «Я в последнее время чаще реву, чем улыбаюсь»

23 октября дочери Риты Дакоты и Влада Соколовского исполнился год. По случаю дня рождения Мии родители встретились и вместе отметили праздник девочки.

На фотографии, которой Рита поделилась в своем Instagram, она широко улыбается в компании друзей и родных, пришедших поздравить Мию.

Но, как оказалось, счастливая улыбка — лишь игра. Своими реальными мыслями Дакота чуть позже поделилась с поклонниками, опубликовав честный пост о состоянии после развода.

"Инстаграм это неправда. И все знают об этом, но делают вид, что нет. Вот, например, я в последнее время куда чаще реву, чем искренне улыбаюсь, но этого тут не увидеть. Улыбаться можно при всех, а плакать только при самых близких. Странно, почему одни эмоции легализованы, а другие — будто бы под негласным запретом? Но ты просто принимаешь правила игры и живешь себе, дышишь.. Интересно, я когда-нибудь буду снова искренне смеяться? Я очень любила это дело",

— написала Рита.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

В комментариях мнения фолловеров разделились: одни оставляют слова поддержки Рите, другие просят певицу и молодую маму перестать страдать, а также напоминают, что недавно Дакота сообщила, что она отпустила и Влада, и ситуацию в целом. Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились на проекте «Фабрика звезд — 7» в 2007 году, начали встречаться в 2013 году. В 2015-м они поженились.