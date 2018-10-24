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Агутин показал Варум в мини-шортиках
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Агутин показал Варум в мини-шортиках 

Дни.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Певец опубликовал в своем микроблоге снимки с семейного отдыха. Леонид Агутин и Анжелика Варум на них просто светятся от счастья.
"Я наткнулся на фотографии и пальцы сами начали тыкать в экран, с целью опубликовать. Ходили на лодке наших друзей пару недель назад… А солнце было огромным, но необыкновенно приветливым… Всех нас тогда поймало море и не отпускает до сих пор из подсознания",
— подписал фото музыкант. На выложенных Агутиным снимках 49-летняя Анжелика Варум демонстрирует прекрасную фигуру.
@agutinleonid
Артистка позирует в коротеньких мини-шортах, показывая стройные загорелые ноги. К лицу ей молодежная яркая майка, и молодежная стрижка. Поклонники Агутина и Варум оставили под публикацией массу комплиментов певице. "Роскошная женщина", "Эффектная, ни грамма целлюлита, и в таком возрасте", "Восхитительная", — написали фолловеры.
Отметим, еще недавно ходили слухи о том, что брак одной из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса распадается. Поговаривали, что наставник проекта "Голос" Леонид Агутин и его супруга Ажелика Варум разводятся.
Была информация о том, что артист якобы закрутил роман с молодой участницей шоу "Голос" Элиной Чагой. Однако сам музыкант назвал это выдумкой. Судя по новым снимкам, в отношениях Леонида Агутина и Анжелики Варум все в порядке.
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