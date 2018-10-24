Светлана Зейналова показала свою младшую дочку

Малышке скоро исполнится пять месяцев.

Телеведущая Светлана Зейналова , известная зрителям благодаря передаче «Доброе утро» и шоу «Голос. Дети», в конце мая стала мамой во второй раз. У звезды родилась маленькая дочка, которой дали имя Вероника. И только сейчас телеведущая показала свою малышку. Обычно Светлана Зейналова публиковала фотографии с Вероникой, лежащей в коляске. И девочку совершенно не было видно. Правда, на этот раз лицо дочки звездная мама опять же не показала.

Картина «Уроки геометрии: любовный треугольник и кубики Анти-Малевича». Россия. Москва. Холст. Ползунки. Шерсть. Нега. Лень. Быт. 2018 год… не продаётся и не выставляется,

— забавно подписала фото Светлана Зейналова.

Отметим, телеведущая часто делится буднями мамы двоих детей в соцсетях, признавая, что воспитывать младенца и ребенка с особенностями очень непросто. Недавно Светлана Зейналова рассказала, как иногда сходит с ума и теряет временные ориентиры.

Приснилось, что звонит будильник, а значит я проспала кормление… вскочила, забегала, включила свет. А глаза не открываются никак! Один приоткрыла, второй спит. Трясу ребёнка. И ребёнок спит совершенно несознательным образом. Я ее и так, и эдак.. даже раздела и памперс сняла — вставай, говорю, есть пора! Проспали! Нам доктор обеим атата сделает! У нас же дисциплина и режим! Не-а, не просыпается. Потом смотрю на часы -2.41… 🙈🙈😂😂🙀🙀 ну, что делать. Одела обратно и легли спать… мама сходит с ума 😂😂😂😂,

— призналась звездная мама.

«У всех мам так было😂», «Вы не одиноки», «😂 мне тоже приснилось, что проспала, и ведь на будильник смотрю, вроде как 6,30, забегаю сына будить, Алеша, вставай! А на часах 3,30 🙈 боже, какое счастье! Ещё спать и спать!)))», «Моя знакомая отправила дочку в школу в 3-30 утра, думала, школу проспали. Ей показалось на часах 8-30. Ребёнок назад пришёл, говорит, школа закрыта😱», «У меня тоже так было)) один раз проснулась и думаю: "ну всё, проспали детский сад!" А мне ж ещё на работу… Начала судорожно собираться, врываюсь в комнату сына, а там на часах два часа ночи😂😂😂», — поделились своими забавными историями подписчики Светланы Зейналовой.

Кстати, телеведущая вернулась к работе на Первом канале через три месяца после родов. Звезда признавалась, что очень счастлива вновь сниматься для любимой передачи.

Всем Доброе утро! 10 сентября для меня исторический день! Я вернулась на работу из отпуска, 😂😂 декретного! 😂😂😂 Ощущение, как будто из армии пришла. 😜😜😜😜 Если бы могла махать от радости хвостом — махала бы!

— рассказала телеведущая, поделившись кадрами со съемок.

К слову, Светлана Зейналова работать начала еще раньше. Уже через 1,5 месяца после родов она вела различные единичные мероприятия, но в «Доброе утро» вернулась только в сентябре.

Напомним, о беременности Светланы Зейналовой стало известно в январе текущего года. Тогда телеведущая приняла решение меньше нагружать себя работой во время ожидания малыша. Именно поэтому она перестала быть соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети», в новом сезоне ее место заняла актриса Агата Муцениеце . Ребенок должен был родиться летом, а его отцом является гражданский муж Светланы Дмитрий

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) 2 Сен 2018 в 10:34 PDT Ранее телеведущая воспитывала только дочь Александру. Ребенок имеет особенности в развитии (аутизм), но Дмитрия это не смущает. Он даже успел стать для девочки вторым папой. Отцом Александры является бывший программный директор радио Maximum Алексей Глазатов, с которым Светлана развелась еще в 2012 году.

К слову, 20 октября в семье телеведущей был двойной праздник — ее старшая дочь и возлюбленный отмечали день рождения. И на своей странице в соцсети Instagram звезда написала два трогательных поздравления, посвященных именинникам. Вначале телеведущая вспомнила про дочь Александру. Девочка имеет особенности в развитии — аутизм. Поэтому маме не всегда просто ее воспитывать.

Кстати, 10 лет назад в этот день тоже была прекрасная погода, как сегодня. Стояла золотая осень и ровно в 22.20 появились на свет 2520 граммов, кричащие и вопящие, ползущие и требующие мать. А матерью я себя вообще не ощущала. То есть абсолютно. Ощущала шок и какую то подставу: а что делать то дальше? До сих пор в минуты слабости думаю: я плохая мать, ей бы кого получше, поумней… Именно Саня сделала меня мамой. Она сделала меня взрослой. Она формировала и воспитывала меня и продолжает это делать. Ради нее я становлюсь лучше. И жизнь обрела смысл: так вот все ради чего затеяно! И самое главное — с ней мне не страшно! Есть предчувствие, что мы вместе все сможем и мы «банда»,

— призналась Светлана Зейналова.

Но звезда справляется с трудностями. Ведь рядом любимый человек, который ей во всем помогает.

«У нас есть наш папа, у которого тоже сегодня день рождения, но мы про него благополучно забываем каждый год, ради праздника для моей Пышечки, мой Толстой Попы, Моей Душечки, моей Брумхильды и Сладкого пончика. В ней все идеально — от вредного характера до любви поесть среди ночи. И надеюсь, она когда подрастет, сможет и меня так безоговорочно принять. У нас с ней на пути много глупых людей, ленивых и равнодушных. Но именно поэтому так светятся ее глаза: это знак, что мы всех победим! С днем рождения меня и ее! 😂❤️😁😀»,

И, конечно, Светлана Зейналова посвятила своему мужчине пост в Instagram. Телеведущая забавно рассказала, что изменилось в ее жизни с появлением в ней Дмитрия.

У этого дядьки сегодня день рождения! Мы ему так часто говорим ему, что любим, что его этим не удивишь. Мы так часто говорим, что без него никуда, что он уже привык. Мы так регулярно дарим ему подарки, что уже и подарить нечего на праздник. А он нам подарил новую жизнь, Веронику, свою астму, аллергию на собачку, все свободное время и новый диван! Митька, терпи меня, и Саню, и Вероню. Мы тебя любим!

— написала Светлана Зейналова.