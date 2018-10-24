Бейонсе шокировала фанатов горячим фото без белья

Икона стиля, неповторимая американская поп-дива Бейонсе, предстала перед пользователями Всемирной паутины в откровенном наряде.

Знойная певица выложила в Сеть снимки, где она запечатлена в стильном костюме, под которым подписчики не обнаружили белья.

Подписчики знаменитости в комментариях к фото начали осыпать ее комплиментами:

«Потрясающий, сексуальный образ», «Неповторимая, королева Би», «Очень красивая», — написали фанаты дивы.

Отметим, что Бейонсе Ноулз является одной из самых высокооплачиваемых певиц в мире.