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Бейонсе шокировала фанатов горячим фото без белья
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Бейонсе шокировала фанатов горячим фото без белья 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Икона стиля, неповторимая американская поп-дива Бейонсе, предстала перед пользователями Всемирной паутины в откровенном наряде.
Знойная певица выложила в Сеть снимки, где она запечатлена в стильном костюме, под которым подписчики не обнаружили белья.
Подписчики знаменитости в комментариях к фото начали осыпать ее комплиментами:
«Потрясающий, сексуальный образ», «Неповторимая, королева Би», «Очень красивая», — написали фанаты дивы.
Отметим, что Бейонсе Ноулз является одной из самых высокооплачиваемых певиц в мире.
Трек исполнительницы с экзотической внешностью Crazy in Love стал лучшей песней XXI века по версии журнала Rolling Stone.
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