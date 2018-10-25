Неприлично роскошные дома российских звезд

Самые помпезные дома российских звезд

Ванна с золотыми ножками за 400 тысяч и бассейн из итальянского мрамора, рыцарские доспехи в прихожей и отдельная комната с мебелью для собаки. Эти звезды слишком увлеклись, обустраивая свое жилище. Anews изучил самые помпезные дома отечественных селебрити и отобрал несколько экземпляров, которые простые смертные чаще всего упрекают за излишний шик.

В Сети постоянно критикуют балерину Анастасию Волочкову за тонны фотографий своего шикарного особняка. Не проходит и пары дней, чтобы танцовщица не выложила очередную порцию фото дома с посылом «посмотрите, как богато я живу». Это действительно может раздражать. Однако Анастасия не единственная из селебрити, кого ругают за нездоровое пристрастие к роскоши. Смотрите в свежей галерее Anews, кто еще из наших звезд подвергся критике за такой же грешок.

Филипп Киркоров. Королевский полуостров

В 2017 году поп-король сделал сам себе до неприличия роскошный подарок — гигантский дом на полуострове рядом с Москвой.

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Особняк певца вместе со всеми постройками тянет не просто на дорогую загородную резиденцию, а на мини-город. В соцсетях даже шутят про «крепостных», которые прячутся где-то за высоким забором и поддерживают жизнь в огромном особняке.

За высоким каменным забором на придомовой территории гармонично соседствуют пристройки с бассейном, тренажерным залом, гаражом на несколько авто и сауной. Отдельного внимания заслуживает собственная церковь. По-хорошему, если в Москве случится какая-то катастрофа, Филипп Бедросович сможет какое-то время беспроблемно пересидеть на своем полуострове, ни в чем не нуждаясь.

Внутреннее содержание дворца Филиппа Бедросовича соответствует обертке. Мраморный пол, дорогая мебель, статуи и канделябры — словом, не дом, а музей.

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Для детей — Аллы-Виктории и Мартина — в доме отведена специальная территория. Здесь есть бассейн с мозаикой на дне, место для игр, оформленное под Диснейленд, зона для спокойного отдыха, учебы и занятий хореографией.

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Когда Киркоров только въехал в новый дом, детская зона была недоделанной. У певца были идеи по оформлению, однако он никак не мог найти время и претворить задумку в жизнь. В итоге артисту помогла программа «Идеальный ремонт» на Первом канале. Обычно шоу приводит в порядок жилища простых людей, но тут редакция, видимо, решила сделать исключение и взялась за киркоровский замок.

Выход программы с домом Филиппа Бедросовича зрители приняли в штыки. Шоу стали обвинять в разбазаривании денег и упрекать за помощь тем, кто и сам может сделать себе ремонт. Через какое-то время создатели программы успокоили всех неравнодушных, заявив, что на самом деле певец оплатил ремонт из собственного кошелька.

Максим Галкин. Замок из Грязи

О шестиэтажном жилище юмориста и примадонны российской эстрады в интернете ходит много слухов. Якобы в замке пары, что в подмосковной деревне Грязь, есть и скоростной лифт, и фигуры в рыцарских доспехах, и гигантский мраморный бассейн с секретным подземным входом.

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Некоторые слухи хозяин замка опровергает лично. Некоторые подтверждает. Например, лифт — он и правда есть. Не ходить же пешком в шестиэтажном особняке. Но лифт не скоростной, а обычный. Рыцарь тоже есть — антикварные доспехи XIX века, копия лат Генриха Второго.

Средневековая атмосфера хорошо поддерживается в каминном холле особняка и даже в кухне.

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Потолки в особняке пары четырехметровые. Каждая комната обставлена антикварной мебелью. Даже ванная. Например, это — ванная Аллы Борисовны. Стены и пол помещения отделаны итальянским мрамором. Панно на стене создавали российские мастера. Сама ванная с золочеными ножками стоит около 400 тысяч рублей.

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Помимо своей ванной комнаты, у Аллы Борисовны в замке есть собственный будуар, обставленный итальянской мебелью.

Во внутреннем дворе замка — самый настоящий сад с цветущими растениями и птицами. Максим Галкин регулярно записывает здесь видео во время прогулок и показывает подписчикам, как можно отдыхать, не покидая пределов дома.

Сергей Пенкин. Бешенство эклектики

Не так давно расквитался с ремонтом в своем загородном доме и певец Сергей Пенкин. Хотя до масштабов Галкина и Киркорова артисту в этом смысле далеко, в особняке есть на что взглянуть.

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Обсуждая интерьер жилища Сергея Михайловича, интернет-юзеры чаще всего используют слова «аляповатый» и «вырвиглаз».

Каждая комната дома живет своей жизнью. Более того, складывается ощущение, что оформлением особняка занимались с десяток дизайнеров с разными представлениями о красоте и уюте.

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В доме помимо всего прочего, есть специальная комната для собаки. Артист отвел ее животному, из практических соображений — чтобы пес не бегал постоянно по всему дому.

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Для отдыха с друзьями в особняке тоже отведено особое место.

«Я часто собираю гостей. Все вместе мы обожаем петь и курить кальян. Теперь не нужно ехать в караоке или ресторан. Я приобрел крутую музыкальную аппаратуру, установил мягкие диваны… Помещение немаленькое — 150 кв. м, но я все равно решил повесить на стены зеркала, чтобы визуально еще расширить пространство. Тут есть даже стол для тенниса, который можно использовать как барную стойку», — рассказал певец.

Дмитрий Киселев. «Тони Старк на минималках»

В середине 2000-х телеведущий Дмитрий Киселев, занимающий теперь должность главы государственного информагентства «Россия сегодня», построил в Крыму виллу. Огромный дом с бассейном расположился на склоне, откуда открывается живописный вид на море и горы. Что сказать, локация подобрана удачно — в лучших традициях голливудских фильмов об успешных мужчинах.

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Дом выдался настолько кинематографичным, что когда о его существовании узнали простые пользователи Сети, стали появляться шутки о марвеловском Железном человеке. А все почему — вилла Дмитрия Константиновича уж больно похожа на жилище Тони Старка.

Единственное, киношная вилла стоит дальше от обрыва. А вот дом журналиста — у самого края. Это обстоятельство недавно стало поводом для скандала. Сыр-бор начался после того, как строитель из Феодосии Владимир Мазурин , ремонтировавший виллу Киселева, написал в местную газету «Город 24» статью о доме Дмитрия Константиновича.

Мужчина рассказал, что в 2015-2016 годах занимался реконструкцией виллы, которая обошлась в 200 миллионов рублей. Во время работ, утверждал Мазурин, выяснилось, что фундамент дома был залит с нарушениями, поэтому он мог обрушиться и уничтожить дома, стоящие снизу. Автор также отметил, что владелец виллы не захотел делать полноценное укрепление конструкции.

Через некоторое время после публикации материала тираж газеты был изъят, а редактор уволен. Сам Дмитрий Киселев назвал историю с «неправильным домом» враньем.

«Этот Мазурин — просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», - приводит слова ведущего «Говорит Москва».

Владимир Соловьев. Эконом-вилла

Коллега Дмитрия Киселева по микрофону Владимир Соловьев тоже любит красивую и дорогущую недвижимость. Правда, в отличие от руководителя «России сегодня» Владимир Рудольфович любит заграничные берега. И потому владеет виллой на севере Италии, рядом с озером Комо.

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Вилла представляет собой трехэтажный дом нежно-розового цвета с просторным внутренним двором и огромным бассейном. Площадь дома — более 900 квадратных метров.

Рассказывая в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым о заграничном доме, Владимир Соловьев признался, что купил его исключительно ради экономии.

«Когда меня спрашивают, почему я покупаю дом в Италии. Многие люди очень переживают по этому поводу. Это очень просто — у меня большая семья, когда я вывожу всех отдыхать, это человек 15. Я посчитал, что нам месяц в Греции обойдется в такую сумму денег, что за 2-3 года отбивается, если ты тупо купишь. Когда я покупал, там цены были ниже, чем в Подмосковье на Рублевке. Ну у нас цены же специфические. Ты спокойно покупаешь, привозишь семью, и она находится там все лето», - объяснилведущий.

Розовая вилла — не единственная недвижимость Владимира Рудольфовича, которой можно позавидовать. Помимо итальянского дома, у ведущего естьдачный участок в кооперативе «Мичуринец». А еще — 60 соток в элитном коттеджном поселке Стольное, где построен белоснежный четырехэтажный особняк. Площадь дома — 1000 квадратных метров.

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Рассуждая о своей недвижимости и тратах, журналист как-то заявил, что всю жизнь очень много работал и ничего не брал у государства.

«Мне 50 с лишним лет, у меня куча детей, у меня замечательной красоты мама. У меня семья, предыдущие жены, друзья… Ну я же взрослый человек, я занимаюсь бизнесом еще с советских времен. Я много лет плачу налоги, я никогда ничего не брал у государства, всегда все декларировал. Я внимательно ко всему отношусь, ничего не прячу», - рассказал ведущий.