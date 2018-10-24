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Отвергнутый жених Бузовой удивил откровением
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Отвергнутый жених Бузовой удивил откровением 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Валентин Коробков сделал признание на своей странице в Instagram. Оказывается, у участника шоу "Замуж за Бузову" были очень серьезные намерения.
Коробков заявил, что предложил бы звезде выйти за него замуж, если бы дошел до финала. Однако телеведущая выбрала на шоу "Замуж за Бузову" сыровара Дениса Лебедева.
После того, как вскрылись компрометирующие подробности о личной жизни мужчины, знаменитость приняла решение о том, что ничего не хочет слышать об обманщике. Другой участник шоу "Замуж за Бузову" сетует, что поющая ведущая не выбрала его.
Валентин Коробков ответил в Stories своего микроблога на вопросы подписчиков. Поклонники поинтересовались у Валентина, как бы он жил сейчас, если бы Ольга выбрала его.
"Я бы уже давно сделал ей настоящее предложение руки и сердца",
— заявил бизнесмен.
Он также отметил, что жалеет о том, что после свидания на яхте в рамках шоу "Замуж за Бузову" отпустил телеведущую к Лебедеву. Можно представить, как эта новость взбудоражила уже появившихся у мужчины поклонниц.
Напомним, 34-летний участник шоу, в котором Бузова выбирала себе кавалера, не смог дойти до финала, поскольку его выгнали за драку. Он не сдавался, преодолев пешком сотни километров, чтобы вновь увидеть звезду.
Но Ольга вновь отправила его домой, так как на тот момент все ее мысли были заняты Лебедевым. Позже ведущая извинилась за свой поступок на проекте "Замуж за Бузову".
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