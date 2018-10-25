Знаменитости, которые только хорошеют с возрастом

Никто не хочет стареть, знаменитости особенно. Звёзды все силы бросают на борьбу с наступающей старостью, но, похоже, некоторые селебрити открыли секрет вечной молодости, ведь чем старше они становятся, тем эффектнее выглядят.

1. Шер. Посмотрев на точёную фигуру певицы, лицо без морщин и роскошные волосы, сложно представить, что Шер уже 82. Большинство женщина в возрасте за 70 уже ведут спокойный образ жизни, предпочитая вязать, читать книги и проводить время с внуками. А вот Шер всё ещё выступает, появляясь на сцене в весьма провокационных нарядах, и не собирается успокаиваться.

2. Уилл Смит . Кажется, что Уилл вообще не изменился с тех пор, когда был начинающим актёром. У него та же шевелюра, хоть и слегка покрывшаяся сединой, то же накачанное тело, та же дерзкая улыбка. Между тем, актёр в нынешнем году отпраздновал 50-летие.

3. Киану Ривз , сыгравший Нео в «Матрице», вероятно, кое-чему научился у своего героя. Иначе чем объяснить тот факт, что артист не стареет? Некоторые поклонники Киану на полном серьёзе уверяют, что их любимец бессмертен. Сейчас Ривзу 54, но в это не верится.

А какие ещё звезды похорошели с годами? Смотрите ролик.