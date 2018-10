Куда пропала икона восьмидесятых певица C. С.Catch

Подростки восьмидесятых сходили с ума по белокурой немке Си Си Кетч. Её песни были неизменными хитами дискотек, а плакаты с изображением красавицы ценились на вес золота. Каролина Катарина Мюллер (таково настоящее имя артистки) мечтала быть певицей с самого детства и добилась исполнения мечты.

Во многом жизненный путь девушки определил отец. Он поверил в талант дочери и даже стал её менеджером. Не менее важная роль в появлении на свет певицы C. C. Catch принадлежит Дитеру Болену, певцу, композитору и основателю группы Modern Talking. Он увидел Катарину на конкурсе и пригласил к сотрудничеству, а с 1985 года стал продюсером. Тогда же родился и псевдоним C. C. Catch, в котором первые две буквы означают имя девушки, а слово «catch» (ловить) было позаимствовано из английского языка. Новое имя прославило начинающую певицу: хиты Си Си Кетч в конце восьмидесятых неизменно попадали в европейские хит-парады.