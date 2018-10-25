Звезды, прошедшие через травлю

Слово «буллинг» вошло в нашу жизнь относительно недавно, хотя явление существовало давно. Буллинг — это травля одного из членов коллектива, будь то школьный класс или компания офисных сотрудников. Почти каждый так или иначе сталкивался с буллингом, но есть люди, которые не просто молчаливо взирают на это, но и громко призывают противостоять любой травле.

1. Фотомодель Кайли Дженнер затравили за ложь о губных филлерах. Позднее девушка пояснила, что делала это из-за неуверенности в себе. Молодой человек, с которым она целовалась, обсмеял её губы и тогда Кайли решилась на увеличение. Как и у любой публичной персоны, у Кайли и сейчас есть недоброжелатели, оставляющие неприятные комментарии под фото, но она старается не принимать их близко к сердцу и призывает других поступать так же.

2. Актриса Меган Фокс — признанный секс-символ Голливуда, но когда-то Меган страдала от травли. Семья игнорировала проблемы взрослеющей Меган, в подростковом возрасте ей пришлось пройти через конфликты со сверстниками. Порой будущей актрисе приходилось обедать в туалете, лишь бы избежать насмешек одноклассниц. Сейчас Фокс говорит, что важнее сосредоточиться на себе и своих мечтах, а не на том, что думают о тебе окружающие, только тогда можно достичь целей.

Какие ещё звёзды прошли через травлю и теперь активно борются с любыми проявлениями буллинга? Узнайте об этом из обзора.