Названы самые богатые звезды России 

Журнал «Форбс» ежегодно публикует списки самых богатых людей. Рейтинг российских богачей нынешнего года уже составлен, и в нём фигурируют владеющие внушительными состояниями представители шоу-бизнеса и спортсмены. Составители рейтинга учитывали также, сколько раз упоминали звезду в СМИ и как часто искали имя в Интернете. И вот как выглядит список.
15. Певец Валерий Меладзе, состояние 5,9 млн долларов.
1. Певец Егор Крид, состояние 3,6 млн долларов.
13. Хоккеист Евгений Кузнецов, состояние 10 млн долларов.
12. Группа «Би-2», состояние 6,7 млн долларов.
11. Певец Николай Басков, состояние 6,5 млн долларов.
10. Телеведущая Ксения Собчак, состояние 1,4 млн долларов.
9. Певец Стас Михайлов, состояние 7,4 млн долларов.
8. Хоккеист Евгений Малкин, состояние 9,5 млн долларов.
7. Певец Дима Билан, состояние 7,7 млн долларов.
6. Телеведущая Ольга Бузова, состояние 3,9 млн долларов.
5. Телеведущий Иван Ургант, состояние 8,5 млн долларов.
1. Певец Григорий Лепс, состояние 8,2 млн долларов.
1. Певец Филипп Киркоров, состояние 8,9 млн долларов.
2. Певец Сергей Шнуров, состояние 13,9 млн долларов.
1. Хоккеист Александр Овечкин, состояние 14,5 млн долларов.