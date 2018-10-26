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Эмилия Кларк закрутила новый роман
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Эмилия Кларк закрутила новый роман 

Вечерняя Москва + ещё 8 1 час назад
Фото: Скриншот видео с Youtube
Актриса Эмилия Кларк, более всего известная работой в популярном сериале «Игра престолов», рассекретила свои новые отношения. 32-летняя звезда нашла свою вторую половинку в режиссере и актере Чарли Макдауэлле.
О своих отношениях Эмилия Кларк рассказала довольно оригинальным образом: она выложила на своей официальной странице в Instagram фотографию силуэта целующейся парочки прямо в свой 32-й день рождения. Такое же фото у себя на странице выложил и Чарли Макдауэлл.
Ранее звезда сетовала на то, что она одинока из-за «слишком старомодных представлений о любви», сообщают СМИ. Актриса считает, что пара всегда должна быть вместе, при этом сохраняя друг другу верность.
Чарли — 35-летний сын известной голливудской звезды Малкольма Макдауэлла. За свои годы новый избранник Эмилии Кларк успел стать режиссером восьми фильмов и исполнил роли в трех картинах.
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