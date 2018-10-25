Стало известно, с кем встречается Эмилия Кларк

Возлюбленного звезды сериала «Игра престолов» рассекретили внимательные пользователи соцсети

Эмилия Кларк , которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в популярном сериале «Игра престолов», старается не афишировать свою личную жизнь. Но внимательные подписчики «Инстаграма» актрисы вычислили, с кем она сейчас встречается. Возлюбленным девушки оказался американский писатель Чарли Макдауэлл

Дело в том, что Эмилия и Чарли опубликовали в своих аккаунтах одинаковый кадр — на нем запечатлена тень, отбрасываемая людьми на снегу. По очертаниям можно понять, что мужчина целует женщину.

Влюбленные не отмечали на снимках друг друга, но свою публикацию Макдауэлл подписал так: «С днем рождения, Э.», а Кларк в таком же посте отметила, что это был день рождения, который она еще долго не сможет забыть.