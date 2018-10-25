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Стало известно, с кем встречается Эмилия Кларк
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Стало известно, с кем встречается Эмилия Кларк 

WomanHit.ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: Instagram
Возлюбленного звезды сериала «Игра престолов» рассекретили внимательные пользователи соцсети
Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в популярном сериале «Игра престолов», старается не афишировать свою личную жизнь. Но внимательные подписчики «Инстаграма» актрисы вычислили, с кем она сейчас встречается. Возлюбленным девушки оказался американский писатель Чарли Макдауэлл.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Happy birthday, E. ❤️

Публикация от  Charlie McDowell (@charliemcdowell)

Дело в том, что Эмилия и Чарли опубликовали в своих аккаунтах одинаковый кадр — на нем запечатлена тень, отбрасываемая людьми на снегу. По очертаниям можно понять, что мужчина целует женщину.
Влюбленные не отмечали на снимках друг друга, но свою публикацию Макдауэлл подписал так: «С днем рождения, Э.», а Кларк в таком же посте отметила, что это был день рождения, который она еще долго не сможет забыть.
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