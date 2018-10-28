Боярская рассекретила пол будущего ребенка

О второй беременности наследницы Михаила Сергеевича Боярского Елизаветы общественность знает давно, но сама актриса долгое время предпочитала хранить молчание. Однако недавно женщина решилась и впервые рассказала о своем положении в одном из интервью. Кроме того, она даже сообщила пол будущего малыша.

Елизавета Боярская из тех знаменитостей, которые предпочитают хранить молчание обо всем, что касается личной жизни. Женщина лишь недавно стала свободно показывать своего сына Андрея на некоторых публичных мероприятиях или же на снимках в персональном микроблоге. Впрочем, с социальным сетями у актрисы довольно сложные отношения. Она однажды призналась, что как-то планировала вести дневник в Инстаграме, в котором бы рассказывала поклонникам о планах и мыслях, делилась бы историями из семейной жизни…

Но очередной негативный комментарий под ее снимком вовремя вернул Боярскую из мира грез в реальность, в которой она предпочитает держать со зрителями определенную дистанцию, ведь на самом деле людей, желающих окружающим лишь добра, катастрофически мало. И вот на волне такой довольно уединенной жизни в прессе появляется информация — Боярская снова беременна. Ни актриса, ни ее муж Максим Матвеев комментировать слухи не стали, а вот будущий дедушка Михаил Сергеевич признался журналистам, что у него скоро будет еще один внук.

Таким образом, у Елизаветы отпала необходимость и дальше сохранять интригу. Женщина призналась, что в самом деле в декабре готовится родить второго сына. Также актриса рассказала, что не планирует долго сидеть в декрете, ведь в январе уже запланирован спектакль с ее участием и она сейчас активно репетирует его вместе с другими актерами.