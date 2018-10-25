Знаменитости, которые воспитывают приемных детей

26 октября на телеканале Star Family состоится премьера мелодрамы «Последняя роль Риты». Фильм рассказывает об известной актрисе, которая решает усыновить ребенка из детского дома. Среди реальных голливудских актрис также немало тех, кто воспитывает приемных детей.

Кристин Дэвис

53-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис, как и ее героиня Шарлотта Йорк, воспитывает приемную дочь — семилетнюю Джемму Роуз, которую она удочерила еще в 2011. В этом году актриса приняла в свою семью еще и мальчика — об этом весной в своем аккаунте на Facebook сообщил друг знаменитости журналист Марк Малкин. Сама Кристин не спешит комментировать эту информацию, а также раскрывать возраст, имя и место рождения своего сына, но папарацци уже смогли сфотографировать звезду в компании малыша и его няни, когда те находились в аэропорту Лос-Анджелеса. Актриса воспитывает детей одна и еще ни разу не была замужем.

Шарлиз Терон

Обладательница «Оскара» за роль в фильме «Монстр» Шарлиз Терон — мама двоих приемных детей. Старшего сына Джексона актриса усыновила из ЮАР еще в 2012 году, а младшую дочь Августу из США звезда приняла в свою семью в 2015. Шарлиз старается растить детей в атмосфере полной свободы: например, Джексон уже много лет одевается как девочка, а еще носит длинные косички. За нестандартные методы воспитания знаменитость нередко критикуют, но сама она отмечает, что уже давно сошла бы с ума, если бы прислушивалась ко всем советам так называемых доброжелателей.

Кейт Бланшетт

Австралийская актриса и лауреат двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт родила своему мужу сценаристу и редактору монтажа Эндрю Аптону трех сыновей — Дэшила Джона, Романа Роберта и Игнатиуса Мартина. В 2015 году у мальчиков появилась еще и приемная сестренка — Эдит Вивиан Патриша, которую пара нашла в родной Австралии. За пять лет до этого актриса отмечала, что хотела бы родить еще одного ребенка, неважно, какого пола. Видимо, позже супруги вместо этого решили подарить семью кому-то, кто ее лишился. Знаменитость не раз признавалась, что очень любит Эдит, и даже делала перерыв в карьере на весь 2016 год, чтобы посвятить это время своей дочери. Такой поступок — большая редкость для голливудских звезд, которые чаще всего, напротив, стремятся как можно скорее возобновить творческую деятельность даже после очень важных событий.

Шэрон Стоун

Прежде чем стать приемной матерью американская актриса и продюсер Шэрон Стоун перенесла несколько выкидышей, последний из которых знаменитость и ее тогдашний супруг журналист Фил Бронштейн восприняли как знак судьбы и решили усыновить ребенка. В 2000 году у пары появился приемный сын Роэн Джозеф, и все вместе они прожили еще четыре года, пока Фил не подал на развод. По решению суда ребенок остался жить с отцом, при этом Шэрон все эти годы поддерживает с ним отношения. Однако актриса, познав радость материнства, вскоре решилась взять на воспитание еще двоих детей — сначала Лэрда Вонна в 2005, а год спустя и Куинна Келли. Знаменитость признавалась, что ей хотелось бы завести и девочку, но напряженный рабочий график и отсутствие партнера пока не позволяют ей этого.

Кэтрин Хайгл

Американская актриса и продюсер Кэтрин Хайгл и ее муж, певец Джош Келли , воспитывают троих детей — двух приемных дочерей и биологического сына. Свою старшую дочь Нэнси супруги удочерили из Южной Кореи еще в 2009 году. Выбор на эту страну пал не случайно: приемная сестра актрисы Мэг сама родом оттуда. Этим поступком Кэтрин хотела сделать приятное свое любимой сестре, которая, кстати, стала крестной девочки. Вторую дочь Аделаиду Мари Хоуп Кэтрин и Джош нашли уже в США в 2012 году, а биологического сына Джошуа Бишопа Келли-младшего актриса родила в конце 2016 года.

Мэг Райан

Мэг Райан — еще одна голливудская актриса, которая воспитывает приемного ребенка. Свою дочь Дейзи Тру знаменитость удочерила из Китая в 2006 году. Как и Кейт Бланшетт, Мэг отнеслась к материнству серьезно и также делала длительный перерыв в карьере через какое-то время после пополнения в семье. Даже сейчас звезда ведет довольно скромную и размеренную жизнь, проводя все свободное время с семьей. Любопытно, что имя Дейзи Тру выбрал для девочки ее старший брат — биологический сын Мэг Джек Генри, рожденный от Денниса Куэйда , замужем за которым актриса была в 1991—2001 годах.

Анджелина Джоли

Говоря о знаменитостях, воспитывающих приемных детей, нельзя не упомянуть Анджелину Джоли, которая во многом популяризовала усыновление в среде знаменитостей. Помимо трех биологических отпрысков — Шайло Нувель, рожденной в 2006 году, и двойняшек Нокса Леона и Вивьен Маршелин, появившихся на свет в 2008, актриса воспитывает еще и трех приемных детей. Своего первого сына Мэддокса Шивана она усыновила в 2002 в Камбодже, дочь Захару Марли звезда нашла в Эфиопии и удочерила в 2005 году, а трехлетнего малыша Пакса Тьена знаменитость и ее тогдашний партнер Брэд Питт усыновили вместе из Вьетнама. Кстати, в конце 2005 года Брэд, хотя они с Анджелиной и не были еще женаты на тот момент, подал ходатайство об усыновлении также и Мэддокса с Захарой. Даже сейчас, когда актеры проходят через бракоразводный процесс, Брэд пытается поддерживать одинаково теплые отношения со всеми детьми — приемными и родными, — а в этом году даже составил завещание, согласно которому все его состояние будет распределено между ними поровну.

Еще во время брака со своим вторым мужем Билли Бобом Торнтоном Анджелина Джоли усыновила 7-месячного мальчика из Камбоджи, которому дала имя Мэддокс. Впоследствии, уже состоя в отношениях с Брэдом Питтом, Джоли приняла в свою семью маленькую Захару из Эфиопии и Пакса из Вьетнама. Кроме того, у пары родились трое биологических детей: дочь Шайло Нувель и близнецы Нокс и Вивьен. После расставания родителей все дети остались с Анджелиной.

Чаще всего звездами, которые берут на воспитание приемных детей, руководят самые светлые мотивы — желание подарить им семью и любовь и сделать этот мир чуточку лучше. Однако бывает и так, что, принимая в свою семью чужого ребенка, взрослые преследуют свои эгоистичные цели.

Например, главная героиня сериала «Последняя роль Риты» на Star Family усыновляет мальчика из детского дома для того, чтобы вернуть себе популярность. Это ей удается, однако Рита оказывается не готова подарить новообретенному сыну любовь и понимание.

К тому же мальчика пытается вернуть его биологическая мать, которая в свое время отказалась от родительских прав из-за сложного материального положения, но теперь поправила его и желает во что бы то ни стало быть с сыном. Премьера волнующей мелодрамы пройдет 26 октября в 17:20 на телеканале Star Family.