Советские красавицы, сводившие мужчин с ума 

Говорить о красоте сложно, ведь у каждого человека свои собственные представления о ней. Фотомодель, которая восхищает одного, вполне может оставить равнодушным другого, а певец, который сводит с ума девочек-подростков, вызовет раздражение у их мам. Впрочем, этих советских актрис безоговорочно признавали красавицами, были миллионные армии поклонников, а мужчины буквально теряли от них голову. Бесспорно, можно назвать ещё десятки невероятно красивых женщин советского кино, и о них пойдёт речь в другой раз.
1. Элина Быстрицкая, создавшая хрестоматийный образ Аксиньи в фильме «Тихий Дон».
2. Людмила Чурсина, на счету которой более сотни ролей в кино.
3. Наталья Варлей, «судентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица» из комедии «Кавказская пленница».
4. Светлана Светличная, элегантно соблазнявшая главного героя в комедии «Бриллиантовая рука».
5. Александра Яковлева, поразившая зрителей эротической сценой в фильме-катастрофе «Экипаж».
6. Анастасия Вертинская, юная мечтательница Ассоль из «Алых парусов» и романтичная Гуттиэре из «Человека-амфибии».
7. Ирина Алфёрова, которая стала любовью отважного мушкетёра Д’Артаньяна в мюзикле «Три мушкетёра».
8. Татьяна Лютаева, перевоплотившаяся в роскошную Анастасию Ягужинскую в мини-сериале «Гардемарины, вперёд!».
9. Ольга Машная, сыгравшая очаровательную Софью в той же истории.
10. Людмила Гурченко, несомненная икона советского кино, каждая роль которой была звёздной.
11. Наталья Вавилова, та самая Александра из картины «Москва слезам не верит».
12. Татьяна Самойлова, в глаза которой влюбился сам Пикассо.
13. Наталья Селезнёва, бесстрашно раздевшаяся за чтением конспекта в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».
А каких советских актрис вы назвали бы красавицами?