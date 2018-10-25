Советские красавицы, сводившие мужчин с ума

Говорить о красоте сложно, ведь у каждого человека свои собственные представления о ней. Фотомодель, которая восхищает одного, вполне может оставить равнодушным другого, а певец, который сводит с ума девочек-подростков, вызовет раздражение у их мам. Впрочем, этих советских актрис безоговорочно признавали красавицами, были миллионные армии поклонников, а мужчины буквально теряли от них голову. Бесспорно, можно назвать ещё десятки невероятно красивых женщин советского кино, и о них пойдёт речь в другой раз.

1. Элина Быстрицкая , создавшая хрестоматийный образ Аксиньи в фильме «Тихий Дон».

2. Людмила Чурсина , на счету которой более сотни ролей в кино.

3. Наталья Варлей , «судентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица» из комедии «Кавказская пленница».

4. Светлана Светличная , элегантно соблазнявшая главного героя в комедии «Бриллиантовая рука».

5. Александра Яковлева , поразившая зрителей эротической сценой в фильме-катастрофе «Экипаж».

6. Анастасия Вертинская , юная мечтательница Ассоль из «Алых парусов» и романтичная Гуттиэре из «Человека-амфибии».

7. Ирина Алфёрова , которая стала любовью отважного мушкетёра Д’Артаньяна в мюзикле «Три мушкетёра».

8. Татьяна Лютаева , перевоплотившаяся в роскошную Анастасию Ягужинскую в мини-сериале «Гардемарины, вперёд!».

9. Ольга Машная , сыгравшая очаровательную Софью в той же истории.

10. Людмила Гурченко , несомненная икона советского кино, каждая роль которой была звёздной.

11. Наталья Вавилова , та самая Александра из картины «Москва слезам не верит».

12. Татьяна Самойлова , в глаза которой влюбился сам Пикассо.

13. Наталья Селезнёва , бесстрашно раздевшаяся за чтением конспекта в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

А каких советских актрис вы назвали бы красавицами?