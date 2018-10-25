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Бывший любовник умоляет Бузову принять его назад
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Бывший любовник умоляет Бузову принять его назад 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Победитель телепроекта "Замуж за Бузову" Денис Лебедев рассказал, что готов пойти на многое, чтобы возобновить отношения со звездой после громкого скандала, произошедшего на шоу.
Ольга решила прекратить общение с сыроваром из Суздаля после того, как раскрылось его прошлое: он изменял своей супруге, избивал ее, а после бросил с долгами. Кроме того, сыродельный бизнес на самом деле никогда не был его заслугой. Лебедев позднее признался, что многие вещи он подтвердил в личной беседе с Бузовой.
В Сети появилась информация, что после того как мать Ольги узнала все правду о новом возлюбленном дочери, у нее случился приступ. Сам победитель сказал, что он сначала не поверил этой новости и пытался лично связаться с семьей звезды. "Я не знал о приступе. Я не верю разговорам, звонкам и сообщениям желтой прессы. Я верю только тому, что слышу лично. Я сразу же написал сообщение ее маме со словами, что если это правда, то я все могу объяснить, и пожелал ей здоровья", — рассказал Денис журналу Starhit. Телеведущая заявила, что больше не хочет общаться с Лебедевым, а его появление на проекте было всего лишь пиаром.
Один из бывших участников шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков недавно рассказал, что предложил бы звезде выйти за него замуж, если бы дошел до финала. "Я бы уже давно сделал ей настоящее предложение руки и сердца", — заявил бизнесмен. Он также отметил, что жалеет о том, что после свидания на яхте в рамках проекта он отпустил телеведущую к сыровару.
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