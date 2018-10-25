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5 необычных моментов в биографии Вивьен Вествуд
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5 необычных моментов в биографии Вивьен Вествуд 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: womanhit.ru
Она вдохновляла молодежные субкультуры и полностью изменила уличную моду Великобритании
Сейчас Вивьен Вествуд 77 лет, она имеет орден Британской империи и растит внуков, но для кутюрье по-прежнему не существует границ и условностей.
1. Главная бунтарка Соединенного Королевства в молодости работала… учительницей. После переезда в Лондон из провинции она окончила педагогический колледж и несколько лет трудилась по профессии.
2. В 1993 году Вествуд выпустила на подиум моделей в невероятных туфлях на каблуке почти в тридцать сантиметров. И, возможно, ее выходка прошла бы незамеченной, если бы Наоми Кэмпбелл не упала с них и не могла подняться, пока ей не помогли.
3. Англичанка — ярая защитница окружающей среды. Чтобы экономить ресурсы, она моется всего раз в неделю, а воду для умывания вообще делит с родственниками.
womanhit.ru
4. Два сезона назад Вивьен решила, что женские платья вполне могут представлять мужчины. Они и вышли на подиум с макияжем и вечерними укладками. «Нестандартные поступки помогают нам лучше понять себя», — прокомментировала она.
5. Сейчас она замужем за своим бывшим учеником — дизайнером Андреасом Кронталером, который, к слову, в два раза ее младше.
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