5 необычных моментов в биографии Вивьен Вествуд

Она вдохновляла молодежные субкультуры и полностью изменила уличную моду Великобритании

Сейчас Вивьен Вествуд 77 лет, она имеет орден Британской империи и растит внуков, но для кутюрье по-прежнему не существует границ и условностей.

1. Главная бунтарка Соединенного Королевства в молодости работала… учительницей. После переезда в Лондон из провинции она окончила педагогический колледж и несколько лет трудилась по профессии.

2. В 1993 году Вествуд выпустила на подиум моделей в невероятных туфлях на каблуке почти в тридцать сантиметров. И, возможно, ее выходка прошла бы незамеченной, если бы Наоми Кэмпбелл не упала с них и не могла подняться, пока ей не помогли.

3. Англичанка — ярая защитница окружающей среды. Чтобы экономить ресурсы, она моется всего раз в неделю, а воду для умывания вообще делит с родственниками.

womanhit.ru

4. Два сезона назад Вивьен решила, что женские платья вполне могут представлять мужчины. Они и вышли на подиум с макияжем и вечерними укладками. «Нестандартные поступки помогают нам лучше понять себя», — прокомментировала она.