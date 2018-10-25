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Ким Кардашьян носит три комплекта утягивающего белья
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Ким Кардашьян носит три комплекта утягивающего белья 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Об этом звезда рассказала в очередном выпуске реалити-шоу "Семейство Кардашьян".
В эфире собственного телешоу, рассказывающего о жизни семьи Кардашьян, 38-летняя Ким поддержала свою сестру Кайли Дженнер и призналась, что бывает недовольна своей фигурой, из-за чего носит несколько комплектов корректирующего белья.
@kyliejenner
Кайли Дженнер родила дочь восемь месяцев назад, но до сих пор не пришла в былую форму и чувствует себя неуверенно из-за собственной внешности.
"Ни одна вещь в моем гардеробе не подходит мне. Я вынуждена от них избавляться. Думаю, что больше никогда не влезу в джинсы 25-го размера, и чувствую себя неуверенно", — говорит Кайли.
Ким попыталась утешить сестру и призналась, что тоже комплексует из-за своей фигуры.
@kimkardashian
"Просто надень утягивающее белье. Серьезно, иногда я надеваю по три корректирующих комплекта, чтобы выйти на улицу", — заявила теледива.
@kimkardashian
К слову сказать, Ким Кардашьян сама родила двоих детей и очень долго восстанавливалась после каждой беременности. Ей пришлось кардинально поменять свой рацион и начать активно тренироваться, чтобы похудеть до приемлемого веса. Суть диеты Кардашьян заключалась в резком сокращении количества углеводов и обильном потреблении белка.
Женский форум
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