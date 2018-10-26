Вера Сотникова должна миллион

Актриса оказалась заложницей ситуации. Несуществующему банку она задолжала миллион рублей.

От своих долговых обязательств Сотникова не отказывается, но сожалеет, что из-за обстоятельств, скорее всего, попала в список граждан, лишенных права выезда за границу.

Как оказалось, актриса в 2015 году взяла в банке кредит на сумму 1 миллион рублей. Долговые обязательства, согласно договору, она погашала ежемесячно до тех пор, пока у банка не отозвали лицензию. Узнав о том, что платежи больше не проходят, актриса обратилась в финансовое учреждение. Ей ответили, что ситуация еще до конца не ясна и как быть дальше, сотрудники не в курсе. К этому моменту Вера уже успела погасить часть задолженности в размере 200 тысяч рублей.

Позже банк закрылся, но преемник финансовых дел назначен так и не был. Вера просто перестала платить средства. В этом году ей пришло уведомление, что 800 тысяч рублей до сих пор так и не погашены, но теперь к сумме долга добавилась пеня за просроченные платежи. Вера опять оказалась должна миллион рублей, но теперь уже страховой компании.

Обращение к адвокатам результата не принесло. Юристы пояснили Сотниковой, что незнание ею закона, не освобождает артистку от ответственности. Долг выплачивать ей придется в любом случае. Обращаться в суд в данной ситуации бессмысленно.