Энрике Иглесиас и другие звезды, которые тянули с предложением

Несмотря на то, что в прошлом году Анна родила Энрике близнецов Нико и Люси, молодые родители так и не дошли до алтаря. И они далеко не одни!

Мало кто знает, что певец Энрике Иглесиас и самая сексуальная российская спортсменка Анна Курникова до сих пор не женаты… Сделать предложение любимой артист решился только сейчас — на 17-й год совместной жизни.

Впрочем, он далеко не единственный, кто тянет с церемонией.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа певца Escape. С тех пор пара не расстается. Несмотря на то, что в прошлом году Анна родила Энрике близнецов Нико и Люси, молодые родители так и не дошли до алтаря.

Об их отношениях ходят противоречивые мнения: официально пара не жената, однако многие поклонники уверены, что 36-летняя Курникова и 43-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Слухи развеял сам артист, заявив в интервью порталу ENews, что они до сих пор не женаты.

— Какая разница? Я верю в брак, но даже если мы поженимся, то ничего не изменится. Но когда-нибудь я бы хотел сыграть свадьбу, — признался Энрике.

Что же, надеемся, Анна не огорчается, что так долго не может примерить белое платье.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

10 лет — именно столько тянул Брэд, пока не сделал предложение Энжи. 23 августа 2014-го они, наконец-то, узаконили свои отношения.

Произошло это во Франции, в поместье, которое Питт и Джоли купили еще в 2008 году. Кстати, там же пара производит собственное вино, которым скорее всего и угощала немногочисленных гостей церемонии. Например, Питт позвал лучшего друга — Джоржа Клуни с женой Амаль Аламуддин

Но кажется, Питту и Джоли печать на пользу не пошла. Ведь вскоре те подали на развод.

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм вместе уже восемь лет. В 2016 году Джейсон сделал предложение Рози, а в июне 2017 года они впервые стали родителями сына, но так и остались холостыми.

Поклонники не раз предполагали, что актер и модель сыграли тайную свадьбу, но это только слухи.

«Время придет. Мы долго были заняты своей работой, а потом появился Джек. Конечно, мы говорим об этом, но свадьба не является для нас приоритетом. Самое главное, что мы и так счастливы вместе», — говорит Рози.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Ева Мендес и Райан Гослинг познакомились на съемках фильма «Место под соснами». В 2014 году у пары родилась дочь Эсмеральда, а через два года — малышка Амада. После рождения второго ребенка в Голливуде заговорили о свадьбе актеров. Однако, самый сексапильный мужчина Голливуда все еще холост. По крайней мере, по паспорту!

«Если вы посмотрите на то, что символизирует собой брак, то поймете, что это не имеет ничего общего с реальной причиной, почему люди женятся»,

— уверена Мендес.

К слову, до встречи с Гослингом Ева 10 лет встречалась с режиссером Джорджем Аугусто и уже тогда называла идею брака «скучной и неромантичной».

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстаются и воссоединяются также часто, как меняются времена года.

Пара познакомилась на съемках фильма «Последняя песня» в 2009 году, а в 2012 году решили пожениться. Но до свадьбы дело так и не дошло: певица передумала, и в 2013 году звезды расстались.

Однако в 2016 году молодые люди снова возобновили отношения, а Майли начала носить кольцо от Лиама. Некоторые СМИ утверждали, что влюбленные сыграли тайную свадьбу, но Хемсворт опроверг слухи. И обиженно заявил, что для Майли «женитьба сейчас не является приоритетом в жизни». Оказывается, бывает и наоборот! Что же, надеемся, Сайрус все же даст возможность любимому примерить фрак в самое ближайшее время.