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Что стало с выпускниками первой «Фабрики звёзд»
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Что стало с выпускниками первой «Фабрики звёзд» 

Рамблер 4 часа назад
В 2002 году на российском телевидении появилось новое шоу, моментально ставшее популярным. Это была «Фабрика звёзд», где прямо на глазах зрителей из одарённых молодых людей и девушек делали настоящих звёзд эстрады. Лучшие выпускники «Фабрики» стали участниками двух популярных групп, кто-то выбрал сольную карьеру, а другие ребята из шоу и вовсе ушли в тень.
1. Группа «Фабрика». В первом составе коллектива были Сати Казанова, Ирина Тонева, Александра Савельева и Мария Алалыкина. Довольно быстро группу оставила Мария, выбравшая семейную жизнь, а не сцену, а трио «Фабрика» ещё долго радовало публику творчеством. Группа существует и по сей день, Тонева и Савельева по-прежнему в её составе.
2. Юлия Бужилова с загадочным образом привела в восторг не только телезрителей, но и продюсера «Фабрики звёзд» Игоря Матвиенко. Ей прочили большое будущее, но после проекта Юлия пропала. Позднее выяснилось, что девушка вышла замуж и предпочла заниматься семьёй. Впрочем, музыку она не оставила, и сейчас работает преподавателем вокала.
3. Жанна Черухина тоже впечатлила публику, и не только голосом, но и эффектной внешностью. Однако Жанна о сцене никогда не мечтала и к победе не стремилась, поэтому быстро выбыла из проекта. Сейчас девушка посвящает время семье.
4. Михаил Гребенщиков был одним из самых заметных участников «Фабрики звёзд». Он запомнился эпатажным творчеством и имиджем хулиганистого подростка. После шоу Михаил постоянно был на виду: выступал на сцене, принимал участие в телешоу, был диджеем, а заметно преобразился в передаче «На десять лет моложе». Сейчас Михаил работает продюсером в школе Аллы Пугачёвой.
Истории других участников «Фабрики звёзд» раскроет видео.
Женский форум
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