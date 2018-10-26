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Когда пройдёт мода на фигуру а-ля Ким Кардашьян
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Когда пройдёт мода на фигуру а-ля Ким Кардашьян 

Рамблер 3 часа назад
Несколько лет назад теледива Ким Кардашьян ввела новую моду. Обладавшая внушительными ягодицами красотка решили превратить недостаток в достоинство и всячески подчеркивала формы. В итоге объёмная «пятая точка» стала так популярна, что тысячи женщин по всему миру ринулись в клиники пластической хирургии в надежде обрести подобную фигуру. Любопытно, что на фотографиях десятилетней давности Ким выглядит иначе: её фигура более пропорциональна, а ягодицы не столь выдающиеся, как теперь. Долгое время ходили слухи, что красотка вставила импланты, чтобы увеличить формы, но сама она всегда отрицала, что прибегала к услугам пластического хирурга. Впрочем, сейчас, похоже, введённый Ким Кардашьян тренд теряет актуальность.
Преданные фанаты Ким заметили, что на последних снимках девушка выглядит не так пышно, как раньше. Не исключено, что она устала от новой моды и решила либо удалить импланты, либо сделать липосакцию. Есть и другая возможная причина. Ким — мать троих детей, двоих она родила сама, а младшую дочь ей подарила суррогатная мать. Однако, по словам самой Кардашьян, обе беременности были непростыми, к тому же за время вынашивания наследников её фигура изменилась. Так что есть основания думать, что мода на габаритные «пятые точки» скоро сойдёт на нет.
Женский форум1
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