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Фанаты Лизы Песковой считают, что она увеличила губы
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Фанаты Лизы Песковой считают, что она увеличила губы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @stpellegrino
На свежих снимках губы Песковой кажутся гораздо более пухлыми, чем обычно.
Пользователи Сети обратили внимание, что на фотографиях, сделанных во время подготовки к закрытию фестиваля "Недели Каннского кино — 2018", губы светской львицы выглядели слишком пухлыми, а яркая алая помада только подчеркнула их неестественный объем.
@stpellegrino
Подписчики Елизаветы разделились на два лагеря: одни уверены, что девушка давно прибегает к инъекциям филлеров, другие же предполагают, что все дело в глянцевом блеске для губ и неудачном освещении, из-за чего и создалась иллюзия объема.
Напомним, что в конце сентября поклонники Елизаветы Песковой уже подозревали ее в увеличении губ. В комментариях они призывали девушку остановиться и не портить свою естественную красоту.
@stpellegrino
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