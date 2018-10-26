Фанаты Лизы Песковой считают, что она увеличила губы

На свежих снимках губы Песковой кажутся гораздо более пухлыми, чем обычно.

Пользователи Сети обратили внимание, что на фотографиях, сделанных во время подготовки к закрытию фестиваля "Недели Каннского кино — 2018", губы светской львицы выглядели слишком пухлыми, а яркая алая помада только подчеркнула их неестественный объем.

@stpellegrino

Подписчики Елизаветы разделились на два лагеря: одни уверены, что девушка давно прибегает к инъекциям филлеров, другие же предполагают, что все дело в глянцевом блеске для губ и неудачном освещении, из-за чего и создалась иллюзия объема.

Напомним, что в конце сентября поклонники Елизаветы Песковой уже подозревали ее в увеличении губ. В комментариях они призывали девушку остановиться и не портить свою естественную красоту.