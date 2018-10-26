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Селебрити, дефекты которых всегда на виду
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Селебрити, дефекты которых всегда на виду 

Рамблер 1 час назад
Когда речь заходит о знаменитостях, часто говорят об их внешней привлекательности. Действительно, у мужчин и женщин, которых большинство считают красивыми, больше шансов стать звёздами. Но нередко бывает, что актёры и певцы с далеко не идеальной внешностью и даже заметными дефектами, но огромным талантом, завоёвывают куда больше симпатий публики.
1. У певицы Ванессы Паради выражена щербинка между передними верхними зубами. Она не помешала певице стать европейской звездой и влюбить в себя Джонни Деппа. Мало того, благодаря Ванессе щербинка меж зубов стала считаться особой «изюминкой».
2. У актёра Эштона Кутчера два сросшихся пальца на ноге. Конечно, этот дефект не бросается в глаза, но одно время он доставлял Эштону неудобства. Впрочем, сейчас артист этого не стесняется, да и зачем? Маленький недостаток — не помеха для миллионных гонораров.
3. Актрисы Хэлли Берри и Кейт Хадсон и телеведущая Опра Уинфри — носители полидактии. При этом отклонении человек рождается с большим числом пальцев на руках или ногах. У этих успешных женщин по 6 пальцев на ногах.
О других звёздах с дефектами, которые уже никого не шокируют, узнайте из видео.
Женский форум1
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