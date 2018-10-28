Глюк'оZа выложила фото с мужем из спальни

Откровенный снимок певицы покоряет Сеть.

Одной из самых сексуальных девушек в российском шоу-бизнесе по праву считается Наталья Чистякова-Ионова. Певица не раз признавалась, что становиться лучше ей помогает любовь мужа. На днях певица поделилась с подписчиками откровенным фото из спальни. На фото запечетлен полуголый мужчина, который сидит спиной. Поклонники сразу узнали в нем Александра Чистякова — супруга Наташи.

Листая Instagram звезды, невозможно не заметить красивейших купальников и комплектов белья Наташи. В этот раз Чистякова, не стесняясь, демонстрирует на себе лифчик и трусики телесного цвета, которые прекрасно подчеркивают ее женственные формы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ready for my dinner🥂 Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 25 Окт 2018 в 10:44 PDT Глюко’Zа много времени посвещает за занятиям спортом. Она то и дело публикует снимки в различных позах йоги. Как результат — идеальное подтянутое тело певицы вызывает множество восторженных комментариев: «Тело супер!», «Она двоих детей родила и так прекрасно выглядит!», «Красавица, заглядение!».

За 12 лет брака супруги доказали, что любовь живет не три года, а гораздо дольше. Пара воспитывает двух дочерей и, кажется, буквально светится счастьем. И секрет пары прост — сострадание, понимание, забота и внимание друг к другу.