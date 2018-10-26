Кем были российские звезды до славы

Сегодня их имена знают миллионы, но когда-то эти знаменитости даже не помышляли о славе.

1. Певица Татьяна Буланова работала библиотекарем. Окончив школу, Татьяна не поступила в вуз, поэтому отец устроил её в библиотеку. Девушка проработала там три года и была на хорошем счету.

2. Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев работал манекенщиком. Он снимался для рекламных плакатов и участвовал в фотосессиях для женских журналов, а также сотрудничал с отечественными модными домами.

3. Певец Валерий Меладзе работал на телефонной станции. Валерий был сотрудником, отвечавшим за функционирование телефонных линий, и занимался их ремонтом. А через год ушёл, чтобы поступить в кораблестроительный институт.

4. Телеведущая Оксана Фёдорова работала в милиции. Оксана окончила Институт МВД , получила звание старшего лейтенанта и несколько месяцев проработала в следственном отделе.

6. Певица Вера Брежнева работала няней и посудомойкой. Вера росла в многодетной небогатой семье, поэтому с подросткового возраста подрабатывала. Она сидела с детьми и мыла посуду в ресторане после учёбы.

Ночной санитар в морге, санитарка в доме престарелых, челночница на московском рынке, врач-невропатолог, врач скорой помощи, дворник, анестезиолог — эти занятия когда-то вольно или невольно выбирали себе нынешние звёзды.