Теперь любит блондинок: Шнуров подарил девушке свою куртку

Похоже, что с брюнетками Сергей завязал.

За последнее время в жизни лидера группы «Ленинград» произошло множество событий. В августе он развелся с супругой Матильдой, в браке с которой прожил около восьми лет. В октябре стал наставником шоу «Голос. Перезагрузка», вышел в свет с таинственной блондинкой, а потом через социальные сети и стихи признался, что женился на ней. На что бывшая жена тоже ответила стихотворением на своей страничке.

После очередного выпуска «Голоса» поклонники Шнурова поняли, что вкусы на девушек у него точно изменились. Ведь во время слепых прослушиваний Сергей подарил 23-летней обладательнице белокурых волос, певице Александре Кругловой, свою спортивную куртку.

Девушка, которая проникновенно спела композицию Beyonce If I Were A Boy, стала участницей команды Ани Лорак. Но вряд ли забудет теплоту и заботу Шнурова. Правда, изначально он дал ей куртку только поносить, но, когда Саша сказала: «А я думала, вы мне подарили», музыкант ответил, что дарит ей свою вещь.

Юная певица была счастлива. Фанаты же удивились. Столько лет Шнуров предпочитал брюнетку Матильду, а теперь вдруг переключился. Не начал бы вместо задорных песен на скрипке играть или, наоборот, читать рэп (переживают поклонники).