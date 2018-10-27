Сергей Жуков: «Я восхищаюсь своей женой»

Лидер группы «Руки вверх!» прошлым летом перенес несколько операций. Но, несмотря на это, артист возобновил работу не только на сцене, но и в бизнесе. Недавно он вместе с женой Региной Бурд открыл очередную кондитерскую под названием «Любовь и сладости».

— Наш ресторан — как четвертый ребенок, — в шутку говорит Регина, жена Сергея . — Идея возникла три года назад, когда мы искали сладости на день рождения нашей дочери. Тогда слово «капкейк» не было популярно в России. Мы заказали их, но наши ожидания не оправдались. Нам они не понравились. И тогда Сережа сказал: «А почему бы не попробовать производить капкейки самим?» Мы начали активно искать профессионального кондитера. А позже уже стали полноценной кондитерской. Сейчас мы пробуем формат «Любовь и сладости. Еда». Я как родитель знаю, что, когда ребенок приходит в кондитерскую, он сразу хочет съесть что-то вредное. Поэтому мы решили добавить в наше меню здоровую пищу, чтобы малыши сначала подкрепились, а потом уже пробовали сладкое.

В кондитерской всеми делами занимается в основном Регина. Ей как маме троих детей это не так просто.

— Я постоянно на гастролях, поэтому Регине я успеваю помогать только советом и поддержкой, — говорит Сергей. — В каждой проблеме с персоналом моя жена разбирается сама. Плюс Регина постоянно развивает дело. Я восхищаюсь женой. Хотя по-мужски мне ее жаль, ведь каждый вечер она приходит домой как выжатый лимон.

Но, как оказалось, Сергей в вопросах кулинарии тоже разбирается:

— В редкие минуты, когда мы собираемся большой семьей, мы любим радовать себя домашней выпечкой. И если у Регины целый арсенал вкусностей в нашей кондитерской, у меня есть по крайней мере один козырь — домашняя шарлотка, которую в нашей семье готовила мама. Не знаю, в чем секрет: то ли в том, что в детстве все было вкуснее, то ли мама добавляла в нее пятый элемент — свою любовь, но этот рецепт до сих пор кажется мне идеальным.