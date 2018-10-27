Ещё
Сергей Жуков: «Я восхищаюсь своей женой»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене

Сергей Жуков: «Я восхищаюсь своей женой» 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Лидер группы «Руки вверх!» прошлым летом перенес несколько операций. Но, несмотря на это, артист возобновил работу не только на сцене, но и в бизнесе. Недавно он вместе с женой Региной Бурд открыл очередную кондитерскую под названием «Любовь и сладости».
— Наш ресторан — как четвертый ребенок, — в шутку говорит Регина, жена Сергея. — Идея возникла три года назад, когда мы искали сладости на день рождения нашей дочери. Тогда слово «капкейк» не было популярно в России. Мы заказали их, но наши ожидания не оправдались. Нам они не понравились. И тогда Сережа сказал: «А почему бы не попробовать производить капкейки самим?» Мы начали активно искать профессионального кондитера. А позже уже стали полноценной кондитерской. Сейчас мы пробуем формат «Любовь и сладости. Еда». Я как родитель знаю, что, когда ребенок приходит в кондитерскую, он сразу хочет съесть что-то вредное. Поэтому мы решили добавить в наше меню здоровую пищу, чтобы малыши сначала подкрепились, а потом уже пробовали сладкое.
В кондитерской всеми делами занимается в основном Регина. Ей как маме троих детей это не так просто.
— Я постоянно на гастролях, поэтому Регине я успеваю помогать только советом и поддержкой, — говорит Сергей. — В каждой проблеме с персоналом моя жена разбирается сама. Плюс Регина постоянно развивает дело. Я восхищаюсь женой. Хотя по-мужски мне ее жаль, ведь каждый вечер она приходит домой как выжатый лимон.
Но, как оказалось, Сергей в вопросах кулинарии тоже разбирается:
— В редкие минуты, когда мы собираемся большой семьей, мы любим радовать себя домашней выпечкой. И если у Регины целый арсенал вкусностей в нашей кондитерской, у меня есть по крайней мере один козырь — домашняя шарлотка, которую в нашей семье готовила мама. Не знаю, в чем секрет: то ли в том, что в детстве все было вкуснее, то ли мама добавляла в нее пятый элемент — свою любовь, но этот рецепт до сих пор кажется мне идеальным.
ИД «Собеседник»: последние новости
Пластический хирург: Жене Гогена Солнцева грозит паралич лица Победитель шоу "Замуж за Бузову" пришел на проект женатым В Курской области организованы поиски пропавшего восьмилетнего ребенка
Женский форум3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшно красивые2
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене3
Звезды, поправившиеся до неузнаваемости14
Вера Сотникова должна миллион1
Когда пройдет мода на фигуру а-ля Ким Кардашьян3
Видео
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
03:10
Интересные факты о Джоне Ленноне
Другое
04:46
Малышки, которые затмят любую фотомодель
Звёзды
00:15
Шарлиз Терон разделась в рекламном ролике
Звёзды
00:27
Сын шокировал Королеву странным выбором профессии
Звёзды Шоу-бизнес
04:28
7 диет, эффективность которых доказана учеными
Здоровье
04:54
Кем были российские звезды до славы
Звёзды
03:02
Селебрити, дефекты которых всегда на виду
Звёзды Красота
03:27
Привычки, которые не так уж и полезны
Здоровье
00:07
Фанаты Лизы Песковой считают, что она увеличила губы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение