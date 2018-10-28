Дарья Мельникова показала редкое фото сына

Забавный снимок появился в Instagram Stories звезды театра и кино.

Сегодня, 27 октября, свой день рождения отмечают актер Артур Смольянинов и его сын Артур от актрисы Дарьи Мельниковой . В честь праздника Дарья поделилась редким фото малыша, которое опубликовала в Stories.

Актеры предпочитают не показывать лицо трехлетнего Артура, поэтому на снимке малыш прячется за детскими боксерскими перчатками.

@melnikovadsh

Фотографию именинника-папы Дарья также опубликовала в Stories.

@melnikovadsh

Стоит отметить, что совсем скоро в семье Артура и Дарьи произойдет еще одно радостное событие — на свет появится второй ребенок пары.