Дарья Мельникова показала редкое фото сына 

Забавный снимок появился в Instagram Stories звезды театра и кино.
Сегодня, 27 октября, свой день рождения отмечают актер Артур Смольянинов и его сын Артур от актрисы Дарьи Мельниковой. В честь праздника Дарья поделилась редким фото малыша, которое опубликовала в Stories.
Актеры предпочитают не показывать лицо трехлетнего Артура, поэтому на снимке малыш прячется за детскими боксерскими перчатками.
@melnikovadsh
Фотографию именинника-папы Дарья также опубликовала в Stories.
@melnikovadsh
Стоит отметить, что совсем скоро в семье Артура и Дарьи произойдет еще одно радостное событие — на свет появится второй ребенок пары.
Слухи о беременности молодой актрисы появились в СМИ еще в начале лета. Несмотря на то, что будущая мама не афиширует «интересное положение», рассекретила его ее подруга — актриса Кристина Асмус, с которой Дарья служит в театре имени М. А. Ермоловой. Коллега опубликовала видео, в котором Даша с округлившимся животом танцует на благотворительном мероприятии. Напомним, первую беременность Дарья Мельникова также предпочитала не афишировать.