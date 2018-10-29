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«Пуговке» из «Папиных дочек» исполнилось 17 лет
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«Пуговке» из «Папиных дочек» исполнилось 17 лет 

Карельские вести + ещё 1 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Екатерине Старшовой, сыгравшей Пуговку в «Папиных дочках» (кстати, сериал сейчас идет бесплатно в повторе на сайте канала CTC Love), исполнилось 17 лет. В день рождения девушка поблагодарила в Instagram друзей и близких, которые поддерживают ее во всех делах.
kareliyanews.ru
«С Днём Рождения меня. Спасибо, огромное моим родным и близким, друзьям и вам всем, мои дорогие. Спасибо, за вашу поддержку, без вас, у меня не было бы— 1 мест, на соревнованиях по фигурному катанию. Спасибо, за ваши переживания, без вас, я не смогла бы, сдать егэ на достаточно хорошие баллы. Так же спасибо большое, за такую для меня большую цифру друзей (не люблю слово «Подписчики») 80k. Надеюсь, нас будет, ещё больше. Даже не верится, что мне, уже 17 лет. Вроде, ещё недавно, отмечали моё 16-летие», — написала Катя (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.)
kareliyanews.ru
Напомним, после завершения «Папиных дочек» Старшова не стала продолжать актерскую карьеру. Окончив девятый класс, Катя поступила на очное отделение в один из экстернатов Москвы, чтобы два последних школьных года закончить за один и лучше подготовиться к поступлению в медицинский. В июне Старшова окончила школу с золотой медалью, а поступать в институт она решила через год.
Также Катя профессионально занимается фигурным катанием. Старшова призналась, что мечтает выступить на следующей Олимпиаде.
kareliyanews.ru
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