Вика Цыганова объяснила, почему у нее нет детей

Поклонники популярной певицы Вики Цыгановой знают: женщина часто ходит в церковь, старается соблюдать заповеди, посвящает много внимания крестникам, но своих детей у артистки, увы, нет. Накануне своего 55-летия женщина рассказала, что у ее решения отказаться от материнства были веские причины.

«Был у нас такой момент, обращались. Правда, благословения не получили. А чуть позже узнала, что могут оплодотвориться сразу несколько яйцеклеток. Ненужных детей, скажем так, уничтожают, а для меня они уже живые души. Так и не получилось»,