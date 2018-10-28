55-летняя Вика Цыганова объяснила, почему у нее нет детей.
Поклонники популярной певицы Вики Цыгановой знают: женщина часто ходит в церковь, старается соблюдать заповеди, посвящает много внимания крестникам, но своих детей у артистки, увы, нет. Накануне своего 55-летия женщина рассказала, что у ее решения отказаться от материнства были веские причины.
«Был у нас такой момент, обращались. Правда, благословения не получили. А чуть позже узнала, что могут оплодотвориться сразу несколько яйцеклеток. Ненужных детей, скажем так, уничтожают, а для меня они уже живые души. Так и не получилось»,
— поделилась она с «СтарХитом».
Пережить трудности певице и ее супругу помогает духовный наставник: «Он направляет нас с мужем. В Москве ходим в храм, который построили около дома. По праздникам ездим к старцу Илие. Еще посещаем отца Николая Соколова, он служит в церкви при Третьяковской галерее».