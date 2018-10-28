Как живут звездные отцы-одиночки

«Это решение далось мне неспроста, я его выстрадал, заслужил, и сегодня счастлив и за это счастье готов отдать все, что есть». Истории отечественных знаменитостей, заменивших своим детям и отца и мать. Кому-то из низ них пришлось переживать потерю близких людей, а кто-то, желая завести семью, намеренно шел на необычные и непопулярные в обществе способы.

Мать-одиночка — распространенное явление. А вот отцы-одиночки встречаются гораздо реже. Сегодня Anews расскажет о наших звездах, которым пришлось растить детей без матери.

Александр Калягин. «Дочь сама выберет новую маму»

Звезда фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» женился на втором курсе театрального училища. Его избранницей стала другая студентка — Татьяна Корунова.

Молодая семья получилась очень любящей и сплоченной. Татьяна сразу же поставила карьеру мужа на первый план, театральное расписание подстраивала под него и в конце концов бросила работу ради воспитания дочери Ксении.

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К сожалению, семейная идиллия продлилась недолго — у Татьяны обнаружили рак. Александр заботился об умиравшей супруге как мог, покупал лекарства, ездил по врачам, но сделать ничего уже было нельзя. На месте захоронения Татьяны актер написал: «Спасибо за щедрость твою».

Ухаживать за четырехлетней дочерью артисту помогала мать — но через год скоропостижно скончалась и она.

Убитый горем мужчина решил полностью сосредоточиться на дочери. Он самостоятельно готовил Ксении, отводил ее в детский сад, школу, и умудрялся совмещать все это в актерской карьерой.

Александр принципиально не желал ни с кем связывать жизнь. Его подруга Елена Николаева вспоминает: «Калягин сказал — дочь сама выберет себе новую маму! Ее слово будет решающим!»

По слухам, именно дочь предложила Калягину съехаться с новой подругой — актрисой Евгенией Глушенко , с которой Александр познакомился на съемках фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино».

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Выбор Ксении оказался удачным — новая жена стала верной спутницей актеру на долгие годы. В их браке родился сын Денис, а сам Калягин радостно признается: «Женя святая, она мой тыл».

Филипп Киркоров. «За это счастье я готов отдать все»

Король российской эстрады и здесь впереди своих коллег — он в одиночку воспитывает сразу двоих детей. Они родились с разницей в 7 месяцев — причем, о рождении дочери, Аллы-Виктории, Филипп проникновенно сообщил 26 ноября 2011 года на вручении премии «Золотой граммофон».

Сын, Мартин-Кристин, появился на свет 29 июня 2012 года. Оба ребенка, по заявлению артиста, произошли от суррогатных матерей.

О причинах такого решения Филипп говорит: «2010 год выдался для меня очень непростым. Но все те проблемы, все мои недруги и недоброжелатели — они привели меня к ключевой мысли: «Я не хочу больше быть один». И за то решение я готов простить своим врагам все.

Способ, который я выбрал — не оригинальный. К нему уже давно прибегают те, кто по каким-нибудь причинам не могут иметь детей. Просто у нас его принято замалчивать, вуалировать, выдумывать каких-то фотомоделей, которые потом растворяются в воздухе. Но я не сторонник лжи. И мои дети тоже все будут знать.

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А почему два ребенка? Я просто исходил из своего опыта — мне лично в детстве очень не хватало брата или сестры. И теперь, глядя, как трепетно относятся друг к другу мои дети, я понимаю — они будут не одни в этой жизни, даже если что-то случится со мной».

Главная трудность в общении Филиппа с детьми — его гастрольный график. Однако артист радостно отмечает, что, хотя дочь с сыном и огорчаются его отъездам, но истерик не устраивают:«Они говорят «мы тебя ждем», мы тебя любим”. Нет какого-то негатива, из-за которого я бы уезжал с тяжелым сердцем. Наоборот, еду с радостью, зная, что есть куда и к кому вернуться».

Само собой, гастрольный режим предполагает, что за детьми певца должен кто-то присматривать. СМИ здесь выделяют двух женщин. Одна из них — тетя артиста по отцовской линии Мари Киркорова. Она проводит с детьми очень много времени, но уверяет, что эти заботы совсем не в тягость: «Филипп нам такой подарок сделал.

Дал кислород мне, Бедросу (отцу певца). И сам просто летает, по-другому начал жить. Сейчас Алла-Виктория и Мартин переехали ко мне за город. Про детей ему пишу каждый миг — папочка всем интересуется. Если полдня от меня нет вестей, присылает сообщения с вопросительными знаками. Возвращается в Москву — сразу несется к нам. А бывает, и мы к нему».

Вторая женщина — крестная мать Аллы-Виктории Наталья Ефремова.

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Впрочем, эти слухи еще при рождении девочки опровергал Николай Басков : «Мать ребенка — американка. Филипп решил не связываться с русскими женщинами. Сейчас и малышка, и мама находятся в престижном американском роддоме. В самое ближайшее время Филипп полетит к ним. У нас уже есть король, который, как мы все надеемся, воспитает настоящую принцессу».

Как бы то ни было, похоже, Филипп Киркоров сумел организовать все как следует и сейчас наслаждается жизнью: «Это решение далось мне неспроста, я его выстрадал, заслужил, и сегодня счастлив и за это счастье готов отдать все, что есть».

Дмитрий Шепелев. «Спасибо, что принес в мою жизнь порядок»

Одна из самых громких трагических историй последних лет — смерть певицы Жанны Фриске — оставила ее гражданского мужа, телеведущего Дмитрия Шепелева, наедине с двухгодовалым сыном Платоном.

Первые годы их жизни были омрачены конфликтом с родителями погибшей певицы — они обвиняли Шепелева в краже денег, собранных на лечение, а также требовали передачи ребенка им. Дмитрий даже рассказывал об угрозах со стороны отца Жанны и обращался по этому поводу в полицию.

Возможно, по этой причине, телеведущий предпочитает не выносить свои отношения с сыном на публику. Также он ограничивает отношения Платона с дедушкой и бабушкой по материнской линии.

«Увидела Платошку в мае — впервые за год. Дима приводил его на представление в цирк, и нас позвали, — рассказывает Ольга, мать Жанны Фриске, в публичном письме к умершей дочери, — Платон меня узнал. Он стал выше и похудел. Превращается в маленького мужчину. А стрижка — как у тебя в детстве, только затылок выбрит. Растет умным и красивым. Вы очень похожи с ним, прямо как две капли воды, одинаковы даже интонации, поворот головы. Платоша повторяет твой жест во время разговора — выворачивает правую ручку.

Жаль, что встреча была недолгой — всего минут пятнадцать. Я попросила Платошку позвонить мне. «Хорошо, бабушка», — пообещал он, но пока телефон молчит».

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Тем не менее, периодически Дмитрий все же делится информацией о жизни сына: «Платон уже полтора года (с 2015-го) ходит в английскую школу. Для меня очень важно, чтобы он привык к английскому языку с молодых ногтей. В этом году у него появились дополнительные занятия. Платон занимается гимнастикой.

И тем более ценными и наполненными остаются наши выходные, когда мы можем не спеша, вместе отправиться в бассейн, позавтракать в нашем любимом кафе, провести время наедине. Это самые счастливые, самые теплые дни для меня».

Дмитрий говорит, что общение с сыном утешает его — ведь в Платоне он видит черты погибшей любимой: «Интересное совпадение: недавно мы с сыном ужинали в кафе, где раньше часто бывали с Жанной. И на десерт из множества вариантов он выбрал морковный торт. «Вкусно?» — спрашиваю. «Очень!» «Тебе, правда, нравится?» «Да!» Так, сам не зная, он выбрал любимый десерт Жанны в этом кафе. Конечно, я ему об этом рассказал».

Похоже, отец и сын вполне счастливы в своем маленьком мире. Посты Дмитрия об этом в instagram, пусть и нечастые, вызывают настоящее умиление аудитории. Будь это короткий ролик с подписью «счастье»…

…или проникновенный рассказ о том, что в жизни является самым важным:

«Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд.

Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и… температура. И вместо рейса — такси в аптеку, а вместо сладкой ваты — панадол. Я сталкивался с этим уже раза три. И каждый раз накануне поездки.

Сын как-то сказал: "Не будем отменять, давай просто перенесем". Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться.

Спасибо, говорю я ему. За что? За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье — не важно, в Леголэнде или с чашкой малинового чая от кашля».