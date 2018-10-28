Сергей Лазарев показал трогательное фото сына

Певец и актёр Сергей Лазарев поделился с подписчиками милой фотографией своего сына Никиты. На ней четырехлетний мальчик с гордостью демонстрирует собственный рисунок.

«Мое чудо! Мой смысл! Теперь мы художники», — подписал фотографию артист.

Поклонники Лазарева остались в восторге — правда, не столько от рисунка, сколько от его автора. «Какой ангелочек», «Красавчик», «Маленький принц», «Суперкрасивый мальчик растёт», — наперебой восхищались подписчики.

Сергей долгое время скрывал от общественности своего ребенка. О том, что он уже несколько лет является папой, стало известно полтора года назад.

Этой весной отец и сын Лазаревы украсили обложку одного из журналов. А в июне Сергей рассказал «Телепрограмме» о том, как воспитывает сына. По словам артиста, ему хочется баловать Никиту, но он старается его не разбаловать, а в воспитании придерживается принципа: ребенок должен знать цену тому, что имеет.

Маленький Никита — увлеченная личность. Он занимается плаванием, учит английский язык, рисует и лепит, ходит на секцию футбола и мечтает стать футболистом. Как отмечает его папа, мальчишка — совсем не капризный и всегда прислушивается к советам и замечаниям.